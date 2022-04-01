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    Журнал
    #спецвыпуски

    Мир фантастики. Спецвыпуск №1. 116 главных фантастических книг

    1 апреля 2022
    01.04.2022
    5395
    5 минут на чтение
    #спецвыпуски

    Фантастику любят многие — фантастику научную, юмористическую, историческую, социальную, подростковую, разнообразное фэнтези, мистику и хоррор, альтернативную историю… Или, может, не против фантастику полюбить, но просто не знают пока, с чего начать знакомство с ней.

    Этот спецвыпуск журнала «Мир фантастики» рассказывает о более чем сотне книг, которые нужно успеть прочесть за свою жизнь, — и это самые «сливки» мировой фантастики. Потому нет смысла прочёсывать интернет в поисках нужных рекомендаций — всё, что нужно знать о главных шедеврах жанра, найдётся здесь.

    Мир фантастики. Спецвыпуск №1. 116 главных фантастических книг 1

    В номере

    • Сотня книг в десяти направлениях: от Джона Толкина и Терри Пратчетта до Айзека Азимова и Дэна Симмонса.
    • Книги для всех и каждого: мистика и юношеская фантастика, отечественные и зарубежные авторы, золотая классика и поражающие воображение новинки.
    • Предтечи фантастики: как на жанр повлияли «Алиса в Стране чудес», «Дракула», «Путешествие Гулливера» и другие классические произведения.
    • Форма не важна: от длинных фэнтезийных эпопей Мартина и Джордана до коротких пронзительных рассказов Шекли и Брэдбери.
    • 16 книг, добавленных в переиздание по просьбе читателей

    Иллюстрация на обложке: uildrim

    Мир фантастики. Спецвыпуск №1. 116 главных фантастических книг 7
    Мир фантастики. Спецвыпуск №1. 116 главных фантастических книг 6
    Мир фантастики. Спецвыпуск №1. 116 главных фантастических книг 5
    Мир фантастики. Спецвыпуск №1. 116 главных фантастических книг 4
    Мир фантастики. Спецвыпуск №1. 116 главных фантастических книг 3

    Где купить?

    Список магазинов

    С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 290 рублей для обычных журналов и 990 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).

    • Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
      Важно! Пока журнал находится в стадии предзаказа, опция бесплатной доставки может быть недоступна. Подождите, пока товар не перейдёт в статус «в корзину».
      Важно! Мы не можем продавать журнал в Украине по юридическим причинам. А вот в белорусском филиале Hobby Games журнал доступен.
    • Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
    • Аниме интернет-магазин xlm.ru.
    • Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
    • На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru.
    • Доступна почтовая подписка, в том числе за рубежом.
    • Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
    • Официальные цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах закрыты и более не будут выходить.
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    Сайт: www.periodicals.ru
    Индекс в каталоге 46452.
    Доставка в более чем 70 стран мира.

    В продаже с 8 апреля.

    Оглавление
    Предтечи фантастики3
    • Льюис Кэрролл «Алиса в Стране чудес»
    • Артур Конан Дойл «Затерянный мир»
    • Брэм Стокер «Дракула»
    • Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея»*
    • Джонатан Свифт «Путешествия Гулливера»
    • Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей»
    • Жюль Верн «20 000 лье под водой»
    • Роберт Льюис Стивенсон «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда»
    • Марк Твен «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура»
    Научная фантастика13

    Классическая и «твёрдая» НФ

    • Герберт Уэллс «Война миров»
    • Айзек Азимов, цикл «Академия»
    • Артур Кларк «2001: Космическая одиссея»
    • Айзек Азимов «Я, робот»
    • Джон Уиндем «День триффидов»
    • Пол Андерсон, цикл «Патруль времени»
    • Роберт Хайнлайн «Звёздный десант»
    • Майкл Крайтон «Парк юрского периода»
    • Питер Уоттс «Ложная слепота»
    • Энди Вейер «Марсианин»
    • Тед Чан, рассказы*

    «Мягкая» и социальная НФ

    • Рэй Брэдбери «Марсианские хроники»
    • Роберт Хайнлайн «Чужак в стране чужой»
    • Урсула Ле Гуин, Хайнский цикл
    • Альфред Бестер «Тигр! Тигр!»
    • Герберт Уэллс «Машина времени»
    • Станислав Лем «Солярис»
    • Уолтер М. Миллер-мл. «Гимн Лейбовицу»*
    • Орсон Скотт Кард «Игра Эндера», «Голос тех, кого нет»
    • Ким Стэнли Робинсон, цикл «Марс»
    • Курт Воннегут «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей»
    • Клиффорд Саймак «Город»*

    Антиутопия

    • Евгений Замятин «Мы»*
    • Джордж Оруэлл «1984»
    • Рэй Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»
    • Олдос Хаксли «О дивный новый мир»

    Киберпанк и его производные

    • Уильям Гибсон «Нейромант»
    • Филип К. Дик «Мечтают ли андроиды об электроовцах?»
    • Уильям Гибсон, Брюс Стерлинг «Машина различий»
    • Тэд Уильямс, цикл «Иноземье»
    Космическая опера53
    • Фрэнк Герберт, цикл «Хроники Дюны»
    • Аластер Рейнольдс, цикл «Пространство Откровения»*
    • Дэвид Вебер, цикл «Виктория Харрингтон»*
    • Эдгар Райс Берроуз «Принцесса Марса»
    • Лоис Макмастер Буджолд, Барраярский цикл
    • Иэн М. Бэнкс, цикл «Культура»
    • Дэн Симмонс «Гиперион»
    • Джеймс Кори, цикл «Пространство»
    • Генри Лайон Олди, цикл «Ойкумена»
    Советская фантастика69
    • Алексей Толстой «Аэлита»
    • Александр Беляев «Человек-амфибия»
    • Иван Ефремов «Туманность Андромеды»
    • Аркадий и Борис Стругацкие, цикл о Мире Полудня
    • Евгений Войскунский, Исай Лукодьянов «Экипаж „Меконга“»*
    • Аркадий и Борис Стругацкие «Пикник на обочине»
    • Кир Булычёв, цикл о Великом Гусляре
    Юмористическая фантастика79
    • Терри Пратчетт, цикл «Плоский мир»
    • Терри Пратчетт, Нил Гейман «Благие знамения»
    • Аркадий и Борис Стругацкие «Понедельник начинается в субботу», «Сказка о Тройке»
    • Дуглас Адамс «Автостопом по Галактике»
    • Джаспер Ффорде, цикл «Книгомирье»
    • Гарри Гаррисон, цикл «Стальная Крыса»
    • Роберт Шекли, рассказы
    • Роберт Асприн, цикл «МИФические истории»
    • Клиффорд Саймак «Заповедник гоблинов»
    Фэнтези95

    Эпическое и тёмное фэнтези

    • Джон Р. Р. Толкин «Властелин колец»
    • Джордж Мартин, цикл «Песнь льда и пламени»
    • Анджей Сапковский, цикл «Ведьмак»
    • Тэд Уильямс, цикл «Орден Манускрипта»
    • Урсула Ле Гуин, цикл о Земноморье
    • Робин Хобб, цикл «Мир Элдерлингов»*
    • Роберт Джордан, цикл «Колесо Времени»
    • Брендон Сандерсон, условный цикл «Космер»*
    • Глен Кук, цикл «Хроники Чёрного Отряда»
    • Стивен Эриксон, цикл «Малазанская Книга Павших»
    • Джо Аберкромби, цикл «Земной Круг»

    Героическое и приключенческое фэнтези

    • Андрэ Нортон, цикл «Колдовской мир»
    • Роберт Говард, цикл «Конан-варвар»
    • Роджер Желязны, цикл «Хроники Амбера»
    • Питер Бигл «Последний единорог»
    • Дэвид Геммел, Дренайский цикл*
    • Мария Семёнова, цикл «Волкодав из рода Серых Псов»
    • Патрик Ротфусс, цикл «Хроника Убийцы Короля»

    Мифологическое фэнтези

    • Лорд Дансени, цикл «Пегана»
    • Теренс Хэнбери Уайт, цикл «Король былого и грядущего»
    • Нил Гейман «Американские боги»
    Детско-юношеская фантастика133
    • Джоан Роулинг, цикл о Гарри Поттере
    • Кир Булычёв, цикл об Алисе Селезнёво
    • Клайв Стейплз Льюис, цикл «Хроники Нарнии»
    • Филип Пулман, цикл «Тёмные начала»
    • Владислав Крапивин, цикл о Великом Кристалле
    Историческая фантастика141
    • Лайон Спрэг де Камп «Да не опустится тьма!»
    • Филип К. Дик «Человек в высоком замке»
    • Мэри Стюарт, цикл о Мерлине и Артуре
    • Гай Гэвриел Кей, цикл «Мир Джада»
    • Анджей Сапковский, цикл «Сага о Рейневане»
    • Нил Стивенсон, Барочный цикл
    • Сюзанна Кларк «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл»
    Хоррор и мистика149
    • Говард Филлипс Лавкрафт, цикл «Мифы Ктулху»
    • Энн Райс «Интервью с вампиром»
    • Клайв Баркер «Книги крови»
    • Стивен Кинг «Оно»
    • Дэвид Зельцер «Знамение» («Омен»)
    • Дэн Симмонс «Террор»
    Внежанровая фантастика157
    • Майкл Муркок, цикл о Мультивселенной
    • Стивен Кинг, цикл «Тёмная башня»
    • Мервин Пик, цикл «Горменгаст»
    • Джек Вэнс, цикл «Умирающая Земля»
    • Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита»
    • Энн Маккефри, цикл о Перне
    • Филип Хосе Фармер, цикл «Мир Реки»
    • Ричард Адамс «Обитатели холмов»
    • Чайна Мьевиль, цикл «Бас-Лаг»
    • Кормак Маккарти «Дорога»
    • Яцек Дукай «Иные песни»*
    • Святослав Логинов «Многорукий бог далайна»*

    ________________

    *Книги, добавленные в переиздании спецвыпуска. Страницы о них также появятся во новом спецвыпуске, посвящённом сотне книг, который планируется в начале 2023 года.

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    № 8 (2022). Юмористическая фантастика

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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