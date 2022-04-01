Мир фантастики. Спецвыпуск №1. 116 главных фантастических книг

Фантастику любят многие — фантастику научную, юмористическую, историческую, социальную, подростковую, разнообразное фэнтези, мистику и хоррор, альтернативную историю… Или, может, не против фантастику полюбить, но просто не знают пока, с чего начать знакомство с ней.

Этот спецвыпуск журнала «Мир фантастики» рассказывает о более чем сотне книг, которые нужно успеть прочесть за свою жизнь, — и это самые «сливки» мировой фантастики. Потому нет смысла прочёсывать интернет в поисках нужных рекомендаций — всё, что нужно знать о главных шедеврах жанра, найдётся здесь.