Мир фантастики. Спецвыпуск №1. 116 главных фантастических книг

Фантастику любят многие — фантастику научную, юмористическую, историческую, социальную, подростковую, разнообразное фэнтези, мистику и хоррор, альтернативную историю… Или, может, не против фантастику полюбить, но просто не знают пока, с чего начать знакомство с ней.
Этот спецвыпуск журнала «Мир фантастики» рассказывает о более чем сотне книг, которые нужно успеть прочесть за свою жизнь, — и это самые «сливки» мировой фантастики. Потому нет смысла прочёсывать интернет в поисках нужных рекомендаций — всё, что нужно знать о главных шедеврах жанра, найдётся здесь.
В номере
- Сотня книг в десяти направлениях: от Джона Толкина и Терри Пратчетта до Айзека Азимова и Дэна Симмонса.
- Книги для всех и каждого: мистика и юношеская фантастика, отечественные и зарубежные авторы, золотая классика и поражающие воображение новинки.
- Предтечи фантастики: как на жанр повлияли «Алиса в Стране чудес», «Дракула», «Путешествие Гулливера» и другие классические произведения.
- Форма не важна: от длинных фэнтезийных эпопей Мартина и Джордана до коротких пронзительных рассказов Шекли и Брэдбери.
- 16 книг, добавленных в переиздание по просьбе читателей
Иллюстрация на обложке: uildrim
Где купить?
С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 290 рублей для обычных журналов и 990 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).
- Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
Важно! Пока журнал находится в стадии предзаказа, опция бесплатной доставки может быть недоступна. Подождите, пока товар не перейдёт в статус «в корзину».
Важно! Мы не можем продавать журнал в Украине по юридическим причинам. А вот в белорусском филиале Hobby Games журнал доступен.
- Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
- Аниме интернет-магазин xlm.ru.
- Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
- На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru.
- Доступна почтовая подписка, в том числе за рубежом.
- Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
- Официальные цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах закрыты и более не будут выходить.
Обратите внимание!Почтовая подписка не включает в себя спецвыпуски «Мира фантастики». Их необходимо приобретать отдельно.
Телефон: +7 (499) 6851330
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Сайт: www.periodicals.ru
Индекс в каталоге 46452.
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В продаже с 8 апреля.
- Льюис Кэрролл «Алиса в Стране чудес»
- Артур Конан Дойл «Затерянный мир»
- Брэм Стокер «Дракула»
- Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея»*
- Джонатан Свифт «Путешествия Гулливера»
- Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей»
- Жюль Верн «20 000 лье под водой»
- Роберт Льюис Стивенсон «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда»
- Марк Твен «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура»
Классическая и «твёрдая» НФ
- Герберт Уэллс «Война миров»
- Айзек Азимов, цикл «Академия»
- Артур Кларк «2001: Космическая одиссея»
- Айзек Азимов «Я, робот»
- Джон Уиндем «День триффидов»
- Пол Андерсон, цикл «Патруль времени»
- Роберт Хайнлайн «Звёздный десант»
- Майкл Крайтон «Парк юрского периода»
- Питер Уоттс «Ложная слепота»
- Энди Вейер «Марсианин»
- Тед Чан, рассказы*
«Мягкая» и социальная НФ
- Рэй Брэдбери «Марсианские хроники»
- Роберт Хайнлайн «Чужак в стране чужой»
- Урсула Ле Гуин, Хайнский цикл
- Альфред Бестер «Тигр! Тигр!»
- Герберт Уэллс «Машина времени»
- Станислав Лем «Солярис»
- Уолтер М. Миллер-мл. «Гимн Лейбовицу»*
- Орсон Скотт Кард «Игра Эндера», «Голос тех, кого нет»
- Ким Стэнли Робинсон, цикл «Марс»
- Курт Воннегут «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей»
- Клиффорд Саймак «Город»*
Антиутопия
- Евгений Замятин «Мы»*
- Джордж Оруэлл «1984»
- Рэй Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»
- Олдос Хаксли «О дивный новый мир»
Киберпанк и его производные
- Уильям Гибсон «Нейромант»
- Филип К. Дик «Мечтают ли андроиды об электроовцах?»
- Уильям Гибсон, Брюс Стерлинг «Машина различий»
- Тэд Уильямс, цикл «Иноземье»
- Фрэнк Герберт, цикл «Хроники Дюны»
- Аластер Рейнольдс, цикл «Пространство Откровения»*
- Дэвид Вебер, цикл «Виктория Харрингтон»*
- Эдгар Райс Берроуз «Принцесса Марса»
- Лоис Макмастер Буджолд, Барраярский цикл
- Иэн М. Бэнкс, цикл «Культура»
- Дэн Симмонс «Гиперион»
- Джеймс Кори, цикл «Пространство»
- Генри Лайон Олди, цикл «Ойкумена»
- Алексей Толстой «Аэлита»
- Александр Беляев «Человек-амфибия»
- Иван Ефремов «Туманность Андромеды»
- Аркадий и Борис Стругацкие, цикл о Мире Полудня
- Евгений Войскунский, Исай Лукодьянов «Экипаж „Меконга“»*
- Аркадий и Борис Стругацкие «Пикник на обочине»
- Кир Булычёв, цикл о Великом Гусляре
- Терри Пратчетт, цикл «Плоский мир»
- Терри Пратчетт, Нил Гейман «Благие знамения»
- Аркадий и Борис Стругацкие «Понедельник начинается в субботу», «Сказка о Тройке»
- Дуглас Адамс «Автостопом по Галактике»
- Джаспер Ффорде, цикл «Книгомирье»
- Гарри Гаррисон, цикл «Стальная Крыса»
- Роберт Шекли, рассказы
- Роберт Асприн, цикл «МИФические истории»
- Клиффорд Саймак «Заповедник гоблинов»
Эпическое и тёмное фэнтези
- Джон Р. Р. Толкин «Властелин колец»
- Джордж Мартин, цикл «Песнь льда и пламени»
- Анджей Сапковский, цикл «Ведьмак»
- Тэд Уильямс, цикл «Орден Манускрипта»
- Урсула Ле Гуин, цикл о Земноморье
- Робин Хобб, цикл «Мир Элдерлингов»*
- Роберт Джордан, цикл «Колесо Времени»
- Брендон Сандерсон, условный цикл «Космер»*
- Глен Кук, цикл «Хроники Чёрного Отряда»
- Стивен Эриксон, цикл «Малазанская Книга Павших»
- Джо Аберкромби, цикл «Земной Круг»
Героическое и приключенческое фэнтези
- Андрэ Нортон, цикл «Колдовской мир»
- Роберт Говард, цикл «Конан-варвар»
- Роджер Желязны, цикл «Хроники Амбера»
- Питер Бигл «Последний единорог»
- Дэвид Геммел, Дренайский цикл*
- Мария Семёнова, цикл «Волкодав из рода Серых Псов»
- Патрик Ротфусс, цикл «Хроника Убийцы Короля»
Мифологическое фэнтези
- Лорд Дансени, цикл «Пегана»
- Теренс Хэнбери Уайт, цикл «Король былого и грядущего»
- Нил Гейман «Американские боги»
- Джоан Роулинг, цикл о Гарри Поттере
- Кир Булычёв, цикл об Алисе Селезнёво
- Клайв Стейплз Льюис, цикл «Хроники Нарнии»
- Филип Пулман, цикл «Тёмные начала»
- Владислав Крапивин, цикл о Великом Кристалле
- Лайон Спрэг де Камп «Да не опустится тьма!»
- Филип К. Дик «Человек в высоком замке»
- Мэри Стюарт, цикл о Мерлине и Артуре
- Гай Гэвриел Кей, цикл «Мир Джада»
- Анджей Сапковский, цикл «Сага о Рейневане»
- Нил Стивенсон, Барочный цикл
- Сюзанна Кларк «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл»
- Говард Филлипс Лавкрафт, цикл «Мифы Ктулху»
- Энн Райс «Интервью с вампиром»
- Клайв Баркер «Книги крови»
- Стивен Кинг «Оно»
- Дэвид Зельцер «Знамение» («Омен»)
- Дэн Симмонс «Террор»
- Майкл Муркок, цикл о Мультивселенной
- Стивен Кинг, цикл «Тёмная башня»
- Мервин Пик, цикл «Горменгаст»
- Джек Вэнс, цикл «Умирающая Земля»
- Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита»
- Энн Маккефри, цикл о Перне
- Филип Хосе Фармер, цикл «Мир Реки»
- Ричард Адамс «Обитатели холмов»
- Чайна Мьевиль, цикл «Бас-Лаг»
- Кормак Маккарти «Дорога»
- Яцек Дукай «Иные песни»*
- Святослав Логинов «Многорукий бог далайна»*
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*Книги, добавленные в переиздании спецвыпуска. Страницы о них также появятся во новом спецвыпуске, посвящённом сотне книг, который планируется в начале 2023 года.
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