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    Журнал
    #спецвыпуски

    Мир фантастики. Спецвыпуск № 7 (2022). Советская фантастика

    18 марта 2022
    18.03.2022
    19631
    1 минута на чтение
    #спецвыпуски

    Советская фантастика мифологизирована как ни одно другое явление в отечественной литературе. Идеи и открытия, появившиеся впервые в книгах советских фантастов, мы приписываем их западным коллегам — просто потому, что из сотен имён отечественных писателей первой половины ХХ века современный читатель знает едва ли десяток.

    Мы решили не только собрать под одной обложкой списки лучших фантастических книг, написанных в ССCР, но и рассказать вам саму историю советской фантастики: с чего всё началось, как развивалось, чем закончилось. Конечно, в такой небольшой книге нельзя уместить всё. Но мы постарались сделать так, чтобы, прочитав её, вы вместе с нами смогли увидеть, каким потрясающим, невероятным, неповторимым явлением была советская фантастика.

    Мир фантастики. Спецвыпуск № 7 (2022). Советская фантастика 1

    В этом выпуске:

    • история советской фантастики в разрезе истории страны — от дореволюционных предтеч и ранних советских утопий до «молодогвардейщины» и перестройки;
    • главные фантасты каждой эпохи — от Александра Беляева и Александра Казанцева до братьев Стругацких и представителей «четвёртой волны»;
    • зал славы советской фантастики: 30 имён, о которых вы могли не слышать;
    • советская кинофантастика и почему её не было;
    • библиографические списки незаслуженно забытых книг.

    Иллюстрация на обложке: Алексей Рико

    В продаже с 18 марта.

    Следующий номер… также в продаже!

    Мир фантастики. Спецвыпуск № 7 (2022). Советская фантастика 7
    Мир фантастики. Спецвыпуск № 7 (2022). Советская фантастика 6
    Мир фантастики. Спецвыпуск № 7 (2022). Советская фантастика 5
    Мир фантастики. Спецвыпуск № 7 (2022). Советская фантастика 4
    Мир фантастики. Спецвыпуск № 7 (2022). Советская фантастика 3
    Полное содержание
    Предтечи
    4 Фантастика в дореволюционной России

    11 Что почитать из дореволюционной фантастики

    «Золотое десятилетие»
    12 Фантастическая революция в послереволюционной России

    19 Гости страны фантастики, часть 1. Истории открытий и разрушений

    25 Александр Беляев, часть 1. Рождение фантаста

    29 Что почитать из фантастики 1920-х

    Эпоха «ближнего прицела»
    30 Ранние советские утопии

    38 Соцреализм. Почему фантастика в СССР была Золушкой

    42 Александр Беляев, часть 2. Путь к свободе

    47 Ударники ближнего прицела

    55 Что почитать из фантастики эпохи «ближнего прицела

    Оттепель
    56 Иван Ефремов. Первопроходец будущего

    64 Братья Стругацкие. Часть 1. В поисках человека

    70 Зал славы советской фантастики

    98 Кир Булычёв, которого мы не знаем

    101 Что почитать из фантастики эпохи «оттепели»

    Застой
    102 Краткая история главной фантастической редакции

    109 Александр Казанцев: путь советского фантаста

    114 Как журналы спасали фантастику

    119 Гости страны фантастики, часть 2. Диссиденты и поэты

    124 Братья Стругацкие, часть 2. В поисках будущего

    129 Что почитать из фантастики эпохи застоя

    Кинофантастика
    130 Почему в СССР так мало кинофантастики

    134 Павел Клушанцев: главный советский кинофантаст

    137 Советская киносказка: почти настоящее фэнтези

    142 Что посмотреть из советской кинофантастики

    143 Что посмотреть из советской киносказки

    Перестройка
    144 Последнее поколение советской фантастики

    150 С чего начиналась новая российская фантастика

    157 Что почитать из перестроечной фантастики

    158 Что почитать из ранней постсоветской фантастики

     

    159 Вместо послесловия

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    Мир фантастики. Спецвыпуск № 8 (2022). Юмористическая фантастика 2
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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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