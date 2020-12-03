Короткометражка: Сатана влюбляется в 2020-й в рекламном ролике Райана Рейнольдса

Актёр и продюсер Райан Рейнольдс («Дэдпул») сняли для приложения знакомств короткометражку про встречу главной парочки года: Сатаны и 2020-й.
Они посещают закрытый фитнес-клуб, сидят в пустом кинозале и посреди пустого стадиона, воруют туалетную бумагу и всячески развлекаются на фоне конца света. И всё это под саундтрек от Тейлор Свифт!
Над роликом, под названием «Союз, сделанный в аду», работала креативная команда актёра Maximum Effort.
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Получилось очень душевно.
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