Короткометражка: Сатана влюбляется в 2020-й в рекламном ролике Райана Рейнольдса

Актёр и продюсер Райан Рейнольдс («Дэдпул») сняли для приложения знакомств короткометражку про встречу главной парочки года: Сатаны и 2020-й.

Они посещают закрытый фитнес-клуб, сидят в пустом кинозале и посреди пустого стадиона, воруют туалетную бумагу и всячески развлекаются на фоне конца света. И всё это под саундтрек от Тейлор Свифт!

Над роликом, под названием «Союз, сделанный в аду», работала креативная команда актёра Maximum Effort.