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    Видео | Фантастические короткометражки

    Короткометражка: Сатана влюбляется в 2020-й в рекламном ролике Райана Рейнольдса

    3 декабря 2020
    Кот-император
    03.12.2020
    22355
    0 минут на чтение

    Актёр и продюсер Райан Рейнольдс («Дэдпул») сняли для приложения знакомств короткометражку про встречу главной парочки года: Сатаны и 2020-й.

    Они посещают закрытый фитнес-клуб, сидят в пустом кинозале и посреди пустого стадиона, воруют туалетную бумагу и всячески развлекаются на фоне конца света. И всё это под саундтрек от Тейлор Свифт!

    Над роликом, под названием «Союз, сделанный в аду», работала креативная команда актёра Maximum Effort.

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    Получилось очень душевно.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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