Короткометражка: Стэн Ли матерится и смеется за работой. И это настоящая аудиозапись!

Звукорежиссер Арон Фромм опубликовал анимационную короткометражку, в центре внимания которой оказался Стэн Ли.

Фромм сотрудничал с легендой комиксов многие годы, поэтому за основу он взял реальную запись разговора Ли за работой.

Как оказалась, вне публики Стэн не стеснялся материться! В ролике он говорит о том, что хочет «легализовать» слово «fuck». По его словам, оно великолепно на любом языке.

