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    Новости | Фантастические короткометражки

    Короткометражка: Стэн Ли матерится и смеется за работой. И это настоящая аудиозапись!

    27 ноября 2020
    Дмитрий Кинский
    27.11.2020
    647
    0 минут на чтение
    Короткометражка: 1

    Звукорежиссер Арон Фромм опубликовал анимационную короткометражку, в центре внимания которой оказался Стэн Ли.

    Фромм сотрудничал с легендой комиксов многие годы, поэтому за основу он взял реальную запись разговора Ли за работой.

    Как оказалась, вне публики Стэн не стеснялся материться! В ролике он говорит о том, что хочет «легализовать» слово «fuck». По его словам, оно великолепно на любом языке.

    Jesus! What the fuck is going on here? What the fuck are you all standing around for? Ah, shit. Fuck you.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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