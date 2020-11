Короткометражка: Стэн Ли матерится и смеется за работой. И это настоящая аудиозапись!

Звукорежиссер Арон Фромм опубликовал анимационную короткометражку, в центре внимания которой оказался Стэн Ли.

Фромм сотрудничал с легендой комиксов многие годы, поэтому за основу он взял реальную запись разговора Ли за работой.

Как оказалась, вне публики Стэн не стеснялся материться! В ролике он говорит о том, что хочет «легализовать» слово «fuck». По его словам, оно великолепно на любом языке.



Jesus! What the fuck is going on here? What the fuck are you all standing around for? Ah, shit. Fuck you.