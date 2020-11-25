Короткометражка: анимационный трейлер Immortals Fenyx Rising

Ubisoft представила анимационный трейлер Immortals Fenyx Rising — грядущей экшен-эдвенчуры в открытом мире по мотивам древнегреческих мифов.
Ролик демонстрирует схватки с античными чудовищами, которые разворачиваются как на земле, так и в небе. Героиня Феникс использует всё, что попадается под руку: топор, короткий меч, громовой лук и крылья.
По сюжету, Феникс нужно освободить семерых заточённых древнегреческих богов, и вокруг каждого выстроена локация своего типа.
Игра выходит 3 декабря на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.
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