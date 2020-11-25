Короткометражка: анимационный трейлер Immortals Fenyx Rising

Ubisoft представила анимационный трейлер Immortals Fenyx Rising — грядущей экшен-эдвенчуры в открытом мире по мотивам древнегреческих мифов.

Ролик демонстрирует схватки с античными чудовищами, которые разворачиваются как на земле, так и в небе. Героиня Феникс использует всё, что попадается под руку: топор, короткий меч, громовой лук и крылья.

По сюжету, Феникс нужно освободить семерых заточённых древнегреческих богов, и вокруг каждого выстроена локация своего типа.

Игра выходит 3 декабря на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.