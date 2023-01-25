Короткометражка: «Свет». История девушки в мире тьмы

Давно у нас не было «фантастических короткометражек». На этот раз в рубрике — пятиминутный молдавский концептуальный фильм Light («Свет») о попытках девушки выжить в мире тьмы.

Картина — это отрывок из сценария полнометражного фильма, в котором мир погрузился во тьму. На планете, где почти никого не осталось, выживает молодая девушка. Она живёт под последним лучом солнца и не думает о будущем. Сможет ли она выйти за пределы света, к неизведанному и пугающему миру?

Фильм снял режиссёр Максим Баралюк с кинокомпанией MADS в рамках курса Advanced Filmmaking в павильоне киностудии Молдовафилм. «Свет» победил в номинации #VillaKultDevelopment, на кинофестивале в Румынии Transilvania International Film Festival — Pitch Stop, TIFF2022.

Вот что рассказал режиссёр в комментарии «Миру фантастики»:

Данный проект всегда являлся частью более большой истории. Для меня было важно передать атмосферу и чувство изоляции, которые являются основой полнометражного варианта. Это история о возвышенных ожиданиях перед лицом бескомпромиссного мира.

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Фотографии со съёмок