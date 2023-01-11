Вышла новая короткометражка по Valorant

Недавно Riot Games выпустила новую анимационную короткометражку, приуроченную к стартовавшему 11 января шестому эпизоду командного шутера.
Специально для этого ролика студия записала песню VISIONS, которую исполнил корейский певец eaJ.
По сюжету Астра и Харбор с Альфа-Земли отправляются на поиски забытого города. Тем же занимается Фейд с Омега-Земли в то время, как Джетт, Киллджой и Рейз вместе отдыхают в Корее, а Сейдж и Омен тренируются.
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Редактор
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