Вышла новая короткометражка по Valorant

Недавно Riot Games выпустила новую анимационную короткометражку, приуроченную к стартовавшему 11 января шестому эпизоду командного шутера.

Специально для этого ролика студия записала песню VISIONS, которую исполнил корейский певец eaJ.

По сюжету Астра и Харбор с Альфа-Земли отправляются на поиски забытого города. Тем же занимается Фейд с Омега-Земли в то время, как Джетт, Киллджой и Рейз вместе отдыхают в Корее, а Сейдж и Омен тренируются.