Короткометражка: пластилиновое возвращение Fall Out Boy

Музыканты Fall Out Boy вместе с аниматором и художником Мистером Озом — специализируется на работе с пластилином — выпустили двухминутный мультфильм о собаке, которая оказывается в фантастическом мире. Ролик также выполнен в пластилиновой технике:

Ролик тизерит скорый выход нового альбома музыкантов, но пока что группы не раскрывает ни даты, ни названия.