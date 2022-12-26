Короткометражка: пластилиновое возвращение Fall Out Boy

Музыканты Fall Out Boy вместе с аниматором и художником Мистером Озом — специализируется на работе с пластилином — выпустили двухминутный мультфильм о собаке, которая оказывается в фантастическом мире. Ролик также выполнен в пластилиновой технике:
Ролик тизерит скорый выход нового альбома музыкантов, но пока что группы не раскрывает ни даты, ни названия.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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