Русский Манчкин, Похищение, Салат Удачи: новости настольных игр Hobby World

Наши коллеги из Hobby World выпустили новый ролик — на этот раз в рамках рубрики «Новости настольных игр». В видео Семён Пыхтеев рассказывает о последних вышедших играх издательства. Среди них «Русский манчкин», «Салат Удачи», дополнения к «Каркассону» и карточному «Ужасу Аркхэма» и даже комикс-игра «Похищение».

Кроме того, Семён напоминает про открытые предзаказы на площадке CrowdRepublic. И призывает участвовать в акции «Вторая игра за полцены».