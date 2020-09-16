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    Русский Манчкин, Похищение, Салат Удачи: новости настольных игр Hobby World

    16 сентября 2020
    Кот-император
    16.09.2020
    33285
    0 минут на чтение
    Русский Манчкин, Похищение, Салат Удачи: новости настольных игр Hobby World

    Наши коллеги из Hobby World выпустили новый ролик — на этот раз в рамках рубрики «Новости настольных игр». В видео Семён Пыхтеев рассказывает о последних вышедших играх издательства. Среди них «Русский манчкин», «Салат Удачи», дополнения к «Каркассону» и карточному «Ужасу Аркхэма» и даже комикс-игра «Похищение».

    Кроме того, Семён напоминает про открытые предзаказы на площадке CrowdRepublic. И призывает участвовать в акции «Вторая игра за полцены».

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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