Русский Манчкин, Похищение, Салат Удачи: новости настольных игр Hobby World

Наши коллеги из Hobby World выпустили новый ролик — на этот раз в рамках рубрики «Новости настольных игр». В видео Семён Пыхтеев рассказывает о последних вышедших играх издательства. Среди них «Русский манчкин», «Салат Удачи», дополнения к «Каркассону» и карточному «Ужасу Аркхэма» и даже комикс-игра «Похищение».
Кроме того, Семён напоминает про открытые предзаказы на площадке CrowdRepublic. И призывает участвовать в акции «Вторая игра за полцены».
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
-
- Новости фантастики
«Стартрек» Ноа Хоули будет косвенно связан с предыдущими фильмами
Алехандро Ходоровски о трейлере «Дюны»: «Никаких сюрпризов. Все предсказуемо»
Jedi: Fallen Order, Borderlands 3 и Pathfinder — что купить на распродаже в PS Store
СМИ: Disney может снова перенести «Чёрную вдову»
«Мандалорец»: девушку в капюшоне сыграла актриса и рестлер Саша Бэнкс
- Рекомендуем
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.