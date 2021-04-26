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    Видео | Видео МирФ

    Видео: обзор и распаковка Warhammer Underworlds: Direchasm

    26 апреля 2021
    Кот-император
    26.04.2021
    28004
    1 минута на чтение

    Наши коллеги из Hobby World опубликовали видеообзор скирмиша Warhammer Underworlds: Direchasm. Это уже четвёртая игра в серии Warhammer Underworlds — действие всей линейки разворачивается во вселенной Age of Sigmar. Теперь банды сталкиваются не в Зеркальном городе, а в тени живой горы, где им предстоит бороться за выживание и славу.

    Набор на русском языке уже можно приобрести на сайте Hobby World. В него входят:

    • Полные правила Warhammer Underworlds (Книга правил на 40 страниц и буклет «Обучение игре» на 8 страниц) с новыми игровыми механиками (например, Первенством), а также иллюстрированным описанием мира Warhammer и, в частности, Могилы Зверя
    • Банда Чистильщиков Мьяри (Myari’s Purifiers) в полном составе — группа альвов Люминет (Lumineth), намеревающаяся добраться до самого сердца Могилы Зверя. Отряд состоит из четырёх миниатюр из цветного пластика, созданных по системе «пуш-фит», позволяющей осуществлять сборку без клея. К набору прилагаются уникальные карточки бойцов банды, а также карты способностей, позволяющие использовать в бою тактики этих благородных воинов
    • Банда Карнавала Ужаса (Dread Pageant) — шайка безумных Гедонитов Слаанеш (Hedonites of Slaanesh), пришедшая к живой горе, чтобы насладиться её страданиями. Четыре миниатюры системы «пуш-фит» из цветного пластика, карточки бойцов и тактик — что ещё нужно, чтобы показать врагу свою неизбывную мощь?
    • 2 двухсторонних поля для игры
    • 129 жетонов Warhammer Underworlds, означающие цели, ранения, символы славы и многое-многое другое
    • 96 карт улучшений, уловок и целей, из них 32 карты универсальны — это гамбиты, цели и улучшения, с помощью которых вы сможете как улучшить одну из банд из данного набора, так и обновить любую другую — а ещё одна Карта Превосходства
    • 11 кубов: 5 для атаки, 3 для защиты и 3 для магии. Более чем достаточно, чтобы наносить жестокие удары, отчаянно обороняться и колдовать разрушительные заклинания!

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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