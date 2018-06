Фантастическая музыка: что мы слушали в мае 2018

И снова с вами, дорогие друзья-меломаны, наш ежемесячный дайджест фантастической музыки, в котором мы публикуем самые разные альбомы, треки и клипы. В майской подборке — короли металла, очередной сюжетный ретровейв, саундтреки к главным новинкам кинопроката, металл по «Звёздным войнам» и симфонический рок по миру Dark Souls. Наш список не претендует на всеохватность и субъективен от начала до конца. Если вы наткнулись на интересный релиз и хотите им поделиться, обязательно расскажите о нём в нашем паблике ВКонтакте через «Предложить новость» или запостите у себя подборку с хештегом #РадиоМИРФ. А в разделе «Аудиозаписи» вы можете найти все наши плейлисты с фантастической музыкой — мы собрали уже немаленькую коллекцию!

Музыкальные альбомы

Isidor — Lord of Synth

Жанр: ретровейв

Lord of Synth рисует мрачную картину далёкого будущего, в котором против человечества выступили трансгуманы. Улучшенные, обновлённые, совершенные существа, готовые стереть с лица земли обычных людей, считая их более низкой формой жизни. Лишь одному безумному учёному удалось соединить человеческий разум и искусственную форму. Так был создан он — Lord of Synth, или Повелитель синта. Теперь только он способен спасти человечество. Вот таким замысловатым сеттингом нас встречает яркий представитель ретроволны. Кажется, будто сейчас на экране загрузится 8-битный платформер, в котором мы будем управлять этим Повелителем синта.

Boss Keloid — Melted on the Inch

Жанр: стоунер-рок, сладж-метал

Четвертый альбом малоизвестной английской команды взорвал музыкальную прессу. Boss Keloid наперебой расхваливали за нестандартный подход к созданию музыки, сравнивая с King Crimson, Neurosis и Mastodon. А между тем диск всего лишь продолжает линию замечательного предшественника — Herb Your Enthusiasm. Оригинальные вокальные линии, запоминающиеся образы в текстах и хуковые риффы — слушайте два альбома в связке и не пожалеете.

Слушайте Melted on the Inch — Boss Keloid на Яндекс.Музыке

DragonForce — Re-Powered Within

Жанр: пауэр-метал

Ремастер пластинки 2012 года обновил звучание новых хитовых композиций, как это когда-то было с Valley of the Damned. В качестве бонуса музыканты записали новый мощный трек Power of the Ninja Sword, а также представили альтернативные версии Heart of the Storm и Avant la Tempête.

Мне нравится, каким получился альбом Re-Powered Within. Мы пересвели и ремастерили оригинальную музыку с более современной постановкой в духе наших последних двух релизов. В результате у нас получился более чёткий и более мощный звук.

Гитарист группы Герман Ли

Слушайте Re-Powered Within — DragonForce на Яндекс.Музыке Ihsahn — Àmr

Жанр: экстремальный прогрессив-метал

Один из самых заслуженных мастеров норвежского блэк-метала сделал всё, чтобы его помнили и узнавали не как бывшего участника Emperor, а как сольного исполнителя. На его седьмом альбоме, Àmr, есть арт-рок и авангардный джаз, неоклассика и поп-аранжировки, немного блэк-метала и даже намёки на ретровейв. Всё это записано в свойственной Исану манере, но даже на фоне его эклектичной дискографии релиз выделяется необычностью.

Слушайте Ámr — Ihsahn на Яндекс.Музыке Galactic Empire — Episode II

Жанр: металл по «Звёздным войнам»

Видели на ютубе клип, в котором Дарт Вейдер и штурмовики с гитарами вместо бластеров играют композиции из космической саги? Так вот, этот пранк давно вышел из-под контроля! Музыканты выпустили уже второй альбом, куда вошли композиции как из старых, так и из новых эпизодов «Звёздных войн». Исполнители обыграли в том числе Rey’s Theme, The Battle of Yavin и March of the Resistance.

Слушайте Episode II — Galactic Empire на Яндекс.Музыке Amorphis — Queen of Time

Жанр: метал

В честь великих финнов давно уже пора придумать стиль и назвать его «аморфис-метал». К тринадцатому альбому изобретать что-то радикально новое, кажется, и не было нужно, достаточно было сделать хорошо. Так и вышло — бодро, вдохновенно и… в общем, как обычно. Queen of Time полон красивых мелодий и ярких гитарных соло, кельтских флейт и ориентальных аранжировок, а также ярких образов в лирике, которую вновь сочинил авангардный художник Пекка Кайнулайнен. Если вам понравились треки Death of a King и Enemy at the Gates с прошлого альбома, этот тоже придётся по душе. Для тех же, кто впервые услышит Amorphis на Queen of Time, альбом и вовсе может стать любимым. А вот давние фанаты, скорее всего, будут говорить о нём примерно так: «Ну этот, там еще трек с Аннеке ван Гирсберген». К слову, в группу после семнадцатилетнего перерыва вернулся один из основателей — Олли-Пекка Лайне, создавший успешную группу Barren Earth. Но единственный написанный им трек As Mountains Crumble не вошёл в трек-лист и доступен только в расширенных версиях.

Слушайте Queen of Time — Amorphis на Яндекс.Музыке Dimmu Borgir — Eonian

Жанр: симфонический метал

Спустя восемь лет самая знаменитая блэк-метал группа возвращается с новым альбомом, посвящённым иллюзии времени. Ортодоксальные фанаты блэк-метала лишь поморщатся, зато любителям симфонического метала вроде Therion или Fleshgod Apocalypse этот диск с его длинными пространными композициями, хорами и величественной атмосферой придётся по вкусу. Dimmu Borgir давно уже ушли от корней и не боятся экспериментировать. По словам музыкантов, Eonian можно считать их лучшим альбомом: всё, чем знамениты Dimmu Borgir, в нём доведёно до предела. Впрочем, отдельные критики упрекают альбом в сырости материала и отсутствии оригинальных идей. Но лучше послушать и сложить собственное мнение.

Слушайте Eonian — Dimmu Borgir на Яндекс.Музыке Jonathan Davis — Black Labyrinth

Жанр: альтернативный метал

У Джонатана Дэвиса уже были сольные опыты. Правда, это были не студийные альбомы, а записи живых выступлений с экспериментальными версиями песен его основной группы — Korn. Black Labyrinth можно считать полноценным дебютом, но в данном случае дебют кажется сильно запоздавшим. У альбома та же проблема, что и у последних дисков Korn: в нём недостает огня. Агрессия, питавшая Дэвиса в его голодные годы, уступила место сытости и мягкости. Пока тот же Мэрилин Мэнсон ищет новые способы шокировать, Дэвис плутает во мраке, в котором вызвался быть проводником. Впрочем, для преданных поклонников релиз вполне может стать откровением, да и случайных слушателей тут есть чем зацепить.

Слушайте Black Labyrinth — Jonathan Davis на Яндекс.Музыке Саундтреки

«Дэдпул 2»

Для боевика о болтливом наёмнике создатели фильма выпустили две пластинки: одну с оригинальным саундтреком от композитора Тайлера Бэйтса, а вторую — со сборником лицензированных треков. Музыкальное сопровождение вышло очень разноплановым — среди композиций Бэйтса можно услышать как лирические мелодии, так и настоящий эпик с хоровой аранжировкой (вслушайтесь в слова!). То же касается и песен со сборника, в который, кстати, вошла изумительная композиция Селин Дион.

Слушайте «Дэдпул 2» — Tyler Bates на Яндекс.Музыке

«Хан Соло: Звёздные войны. Истории»

За саундтрек в новой картине по «Звёздным войнам» отвечал не легендарный маэстро Джон Уильямс, а композитор и дирижёр Джон Пауэлл, протеже Ханса Циммера. Пауэлл получил известность благодаря своей запоминающейся музыке к фильму «Без лица» с Николасом Кейджем и Джоном Траволтой, однако сейчас композитор всё чаще обращается к анимационным и приключенческим картинам. Поэтому неудивительно, что Пауэлл придал стилю «Звёздных войн» динамичности. Впрочем, и сам автор «Имперского марша» отметился в саундтреке, сочинив заглавную тему The Adventures of Han.

«Черновик»

Над музыкальным сопровождением к отечественному фантастическому боевику работал инди-композитор Кирилл Рихтер. Ранее он писал музыку только для короткометражки «Я иду к тебе», а до этого просто публиковал свои композиции на ютубе. Помимо треков Кирилла, на пластинку попали песни в исполнении Леонида Агутина и хора русской песни Центрального телевидения и Всесоюзного радио.

Слушайте «Черновик» — сборник на Яндекс.Музыке

Читайте также «Черновик»: отличия фильма и книги Лукьяненко Откуда взялись роботы-матрёшки, разрушенный Кремль, мир-ГУЛаг и утопическая монархия? Разве всё это было в книге? Сравниваем роман Лукьяненко и его экранизацию.

Клипы

Céline Dion — Ashes

А вот и очаровательный клип, в котором Селин Дион представляют свою новую песню Ashes, а Дэдпул чувственно под неё танцует. В конце ролика он обращается к Селин Дион и говорит, что её выступление было потрясающим, но отмечает, что песня слишком хороша для его фильма: «Это ведь «Дэдпул 2», а не «Титаник». Супергерой просит исполнительницу спеть похуже, она гневно отвергает это предложение и называет Дэдпула Человеком-пауком.

NerdOut — Han Solo Song

Отличный бодрый трек, который можно считать продолжением официального саундтрека «Хана Соло». NerdOut любят записывать клипы и аудиозаписи, посвящённые разным фантастическим вселенным, и ныне их выбор пал на новый фильм по «Звёздным войнам». В этом месяце у группы вышло ещё несколько отличных композиций: по «Дэдпулу», Overwatch, Skyrim и Detroit: Become Human — их можно послушать на канале NerdOut.

Miracle of Sound — A Father’s Arms

Давненько в нашу рубрику не заглядывал ирландский композитор и музыкант Гэвин Данн, пишущий музыку по мотивам популярных фантастических игр и миров! В мае вышло две композиции, в создании которых поучаствовал Гэвин. A Father’s Arms — лирический трек по мотивам видеоигры про убийцу богов Кратоса God of War. Мощные ударные подчёркивают суровость далёкого севера и жестокость испытаний, с которыми сталкивается Кратос и Атрей.

Aviators — Let There Be Fire (feat. Miracle of Sound)

А вместе с коллективом Aviators Гэвин записал новый эпичный трек, посвящённый ремастеру Dark Souls. За свою карьеру музыкант выпустил четыре песни, посвящённые играм этой серии, — Let There Be Fire можно считать пятой. Aviators играют симфонический рок, и тяжёлое звучание композиции отлично подходит мрачному миру Dark Souls.

Другие песни группы из альбома:

Слушайте Let There Be Fire — Aviators на Яндекс.Музыке