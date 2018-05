2038 год, Детройт. В Америке набирают огромную популярность помощники-андроиды, прошедшие тест Тьюринга. Они работают строителями, водителями, сборщиками мусора и так далее. В результате низкоквалифицированный человеческий персонал начинает терять рабочие места, и в обществе назревает конфликт. Это противостояние невольно меняет жизни трёх андроидов: домработницы Кэры, терпящей жестокость хозяина-наркомана, персонального ассистента Маркуса, живущего в роскошном особняке пожилого художника, и детектива Конора, поставленного в напарники к ворчливому лейтенанту.

Платформа: PS4

Жанр: интерактивное кино

Разработчик: Quantic Dream

Издатель: Sony Interactive Entertainment

Издатель в России: Sony Interactive Entertainment Russia

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: полный

Похоже на:

Beyond: Two Souls (2013)

Deus Ex: Human Revolution (2011)

любой голливудский Oscar bait фильм

Quantic Dream зарекомендовали себя как лучшие создатели интерактивного кино. Все их игры уверенно конкурирует с качественными киноблокбастерами — не уступая им актёрской игрой, спецэффектами, сюжетом и саундтреком. С поправкой на время и уровень развития технологий, разумеется. Detroit: Become Human не стала исключением. Здесь всё кинематографично, лица актёров прекрасно передают эмоции, экшен поставлен очень бодро, а музыка создаёт правильный эмоциональный фон. Ну и графика — по современным меркам её можно назвать выдающейся. Иными словами, к технической стороне — никаких претензий. Дело за содержанием.

Detroit: Become Human — самый дорогой, самый сложный и самый амбициозный игровой проект Quantic Dream, авторов Fahrenheit, Heavy Rain и Beyond: Two Souls. Это связано даже не с тем, что это их первая разработка для PlayStation 4, а с масштабами авторского замысла. Команда Дэвида Кейджа решила создать одну из самых убедительных картин ближайшего будущего, спрогнозировав развитие множества тенденций на ближайшие 20 лет. Экологические катастрофы, повседневное внедрение цифровых технологий, геополитические конфликты США и России — всё это и многое другое нашло убедительное отражение в каждой локации Detroit: Become Human. Из-за удорожания продуктов и роста населения крыши домов используют для выращивания еды — это вы заметите в сцене погони по крышам. Люди создают зоопарки с воссозданными вымершими животными — об этом прочтёте в газете. Глаза андроидов можно использовать как камеры слежения — это вам пригодится во время расследования. И так далее. Мир игры получится очень живым, динамичным и с невероятным количеством деталей. Изучать их — отдельное удовольствие. Кажется, это та самая реальность, которая вот-вот наступит. Ключевой же темой Detroit: Become Human стало внедрение во многие сферы жизни помощников-андроидов, сознание которых может меняться под воздействием неизбежных моральных дилемм (выбрать, кого из людей спасти, смириться ли со своим отключением и так далее).

Подход к изображению андроидов — единственная, но при этом самая серьёзная ошибка разработчиков. Кажется, в Quantic Dream решили слепо следовать трендам оскароносного американского кинематографа и сконцентрировались на ксенофобии, чем разрушили убедительность созданного мира. В Detroit: Become Human андроиды — это не столько машины, сколько ущемлённые в правах люди. Они слишком человечны, слишком эмоциональны и смиренны для роботов — из-за чего постоянно напрашиваются сравнения с американскими чернокожими рабами. Они ездят в автобусах на отдельных местах, не могут входить в помещения с табличками «только для людей»… Порой кажется, что разработчики прямо кричат: наша игра аллегорична, она о расизме! Но ведь мир Detroit: Become Human — это не фэнтези или альтернативная реальность, это реалистичное ближайшее будущее, куда стремится наше с вами общество, постепенно избавляющееся от предрассудков. Почему оно морально откатывается на сто лет назад и люди обращаются с человекоподобными андроидами как рабовладельцы с неграми? Почему они повторяют ошибки, о которых говорят десятилетиями? В той же Deus Ex: Human Revolution конфликт улучшенных людей с обычными был объясним технофобией и страхом перед модификацией собственного тела в угоду продуктивности. Здесь объяснений нет — многие люди враждебны к андроидам, и точка, примите это. Такое ощущение, что Quantic Dream обращаются больше к левым кинокритикам, чем к игрокам. Для этого они также вводят совершенно необязательный эпизод про гиноидов-лесбиянок. Всё это напоминает о произведениях из нового канона «Звёздных войн» — где каждый раз обязательно вставят фрагмент про толерантность. Над гунганом плохо смеяться, он ведь тоже живой — и все в таком духе.

Но если закрыть глаза на эту условность, то Detroit: Become Human произведёт колоссальное впечатление. В первую очередь очень качественным повествованием — все события получились запоминающимися и живыми. Пересказ любой сцены будет ужасным спойлером, поэтому просто поверьте на слово. Отдельно стоит выделить сюжетную линию андроида-детектива Коннора — это лучшее, что есть в игре. С одной стороны, он ловит других андроидов, с другой, он сам андроид, поэтому перед ним постоянно встаёт дилемма: предать либо своих создателей, либо собственный вид. При этом он самая современная модель, нашпигованная передовыми технологиями, — и геймплей за него каждый раз преподносит сюрпризы: то нужно реконструировать события, прямо как в Remember Me, то решать задачи в условиях ограниченного времени. Его напарник тоже удался: мужчина из восьмидесятых, рокер, технофоб и пьяница. Отличный экранный дуэт для полицейской истории, не находите? Следить за ним — огромное удовольствие. Истории Кэры и Маркуса попроще — именно они выглядят научно-фантастическим переложением традиционных историй про сегрегацию. Это не делает их скучными, поскольку сюжет игры в силу ветвления непредсказуем, — но немного клишированными, это точно.

Если оставить в стороне редкие креативные эпизоды, связанные с продвинутыми технологиями Коннора, то в плане игрового процесса Quantic Dream сделали типичный для себя квест. Значительная часть игрового процесса по-прежнему состоит из QTE-сцен, где нужно жать на нужные кнопки во время экшена и оперативно реагировать в диалогах. Сохранились и знакомые минусы: взяв в руки какой-то предмет, можно случайно запустить продвижение вперёд по сюжету и упустить некоторые важные возможности. Да и сложность в большей степени задаётся не выбором игрока, а отдельными QTE-эпизодами. Поэтому не удивляйтесь, если на финал вашей истории (а вариативность в Detroit: Become Human огромная) повлияет не столько ваш выбор, сколько умение быстро читать и жать на кнопки.

Итог: первоклассная картина будущего и заурядная история о расизме. Detroit: Become Human не может тягаться с Deus Ex: Human Revolution на поле технотриллера или киберпанка, но на несколько вечеров затягивает с головой — будто смотришь голливудскую фантастику, местами наивную и вторичную, но зрелищную и увлекательную. А ещё у этой фантастики несколько версий сценариев — и каждый интересно посмотреть.

Точки бифуркации Detroit: Become Human — это первое интерактивное кино, в которое добавили очень удобное меню с деревом решений. Теперь в каждой главе можно отчётливо видеть, где и как ветвится сюжет. Это очень важно, потому что на сегодняшний день Detroit: Become Human, пожалуй, самый вариативный жанровый проект, который предлагает не просто разные диалоги, как в сериалах Telltale, а существенно отличающиеся повороты сюжета. Поэтому при перепрохождении можно получить совершенно другую историю — и полезно знать, когда можно увести повествование в сторону. На сюжет влияют два ключевых фактора: совершённые действия и отношения с другими героями (это фиксируется символом замочка). Если благодаря своей внимательности вы нашли какую-то улику, то в будущем она поможет вам сделать важное действие. Если вы с кем-то успели подружиться, он спасёт вашего персонажа в критический момент. Множество возможностей и множество концовок добавляют игре реиграбельность.