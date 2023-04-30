Netflix раскрыл актёрский состав продолжения «Побега из курятника» от студии Aardman.
Пластилиновый мультфильм расскажет о Рокки и Джинджер, которые поселяются на идиллическом острове после побега с куриной фермы. Они живут мирной жизнью, и у них даже вылупляется дочь Молли, однако скоро спокойствию приходит конец.
Среди актёров озвучания:
- Джинджер — Тэндиве Ньютон («Мир Дикого Запада»)
- Рокки — Закари Ливай («Шазам!»)
- Молли — Белла Рэмси («Одни из нас», «Игра престолов»)
- Мак — Линн Фергюсон («Побег из курятника», вернётся к своей роли)
- Фриззл — Джози Седжвик-Дэвис («Пес и кролик»)
- Бабс — Джейн Хоррокс («Труп невесты»)
- Фаулер — Дэвид Брэдли («Гарри Поттер и философский камень»)
- Банти — Имелда Стонтон («Корона», «Гарри Поттер и Орден Феникса»)
- Ник — Рамеш Ранганатхан («Постановка»)
- Флетчер — Дэниэл Мейс («Ограбление на Бейкер-Стрит», «1917»)
Новые приключения куриц с фермы миссис Туиди появятся на Netflix в декабре этого года.
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Редактор
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Александр Ремизов
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