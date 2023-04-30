Netflix раскрыл актёрский состав продолжения «Побега из курятника» от студии Aardman.

Пластилиновый мультфильм расскажет о Рокки и Джинджер, которые поселяются на идиллическом острове после побега с куриной фермы. Они живут мирной жизнью, и у них даже вылупляется дочь Молли, однако скоро спокойствию приходит конец.

Среди актёров озвучания:

Джинджер — Тэндиве Ньютон («Мир Дикого Запада»)

— Тэндиве Ньютон («Мир Дикого Запада») Рокки — Закари Ливай («Шазам!»)

— Закари Ливай («Шазам!») Молли — Белла Рэмси («Одни из нас», «Игра престолов»)

— Белла Рэмси («Одни из нас», «Игра престолов») Мак — Линн Фергюсон («Побег из курятника», вернётся к своей роли)

— Линн Фергюсон («Побег из курятника», вернётся к своей роли) Фриззл — Джози Седжвик-Дэвис («Пес и кролик»)

— Джози Седжвик-Дэвис («Пес и кролик») Бабс — Джейн Хоррокс («Труп невесты»)

— Джейн Хоррокс («Труп невесты») Фаулер — Дэвид Брэдли («Гарри Поттер и философский камень»)

— Дэвид Брэдли («Гарри Поттер и философский камень») Банти — Имелда Стонтон («Корона», «Гарри Поттер и Орден Феникса»)

— Имелда Стонтон («Корона», «Гарри Поттер и Орден Феникса») Ник — Рамеш Ранганатхан («Постановка»)

— Рамеш Ранганатхан («Постановка») Флетчер — Дэниэл Мейс («Ограбление на Бейкер-Стрит», «1917»)

Новые приключения куриц с фермы миссис Туиди появятся на Netflix в декабре этого года.