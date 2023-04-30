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    Новости

    Актёрский состав продолжения «Побега из курятника»

    30 апреля 2023
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    30.04.2023
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    Netflix раскрыл актёрский состав продолжения «Побега из курятника» от студии Aardman.

    Пластилиновый мультфильм расскажет о Рокки и Джинджер, которые поселяются на идиллическом острове после побега с куриной фермы. Они живут мирной жизнью, и у них даже вылупляется дочь Молли, однако скоро спокойствию приходит конец.

    Среди актёров озвучания:

    • Джинджер — Тэндиве Ньютон («Мир Дикого Запада»)
    • Рокки — Закари Ливай («Шазам!»)
    • Молли — Белла Рэмси («Одни из нас», «Игра престолов»)
    • Мак — Линн Фергюсон («Побег из курятника», вернётся к своей роли)
    • Фриззл — Джози Седжвик-Дэвис («Пес и кролик»)
    • Бабс — Джейн Хоррокс («Труп невесты»)
    • Фаулер — Дэвид Брэдли («Гарри Поттер и философский камень»)
    • Банти — Имелда Стонтон («Корона», «Гарри Поттер и Орден Феникса»)
    • Ник — Рамеш Ранганатхан («Постановка»)
    • Флетчер — Дэниэл Мейс («Ограбление на Бейкер-Стрит», «1917»)

    Новые приключения куриц с фермы миссис Туиди появятся на Netflix в декабре этого года.

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