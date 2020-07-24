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    Amazon продлил «Пацанов» на третий сезон

    24 июля 2020
    Кот-император
    24.07.2020
    1664
    0 минут на чтение
    Amazon продлил «Пацанов» на третий сезон

    На панели «Пацанов» Comic Con at Home создатели сериала Сет Роген и Эван Голдберг рассказали, что Amazon продлил шоу на третий сезон — за более чем месяц до выхода второго.

    Единственное, с чем пока не могут определиться создатели — это начало съёмок, которое сдвинулось из-за пандемии.

    Второй сезон начнёт выходит 4 сентября — Amazon опубликует сразу три эпизода, а остальные будут выкладываться еженедельно. Кроме того, выйдет отдельная короткометражка, посвящённая Билли Бутчеру.

    Ещё во время панели авторы показали небольшой отрывок из второго сезона. Если вашему сердцу дороги киты, то смотреть не стоит:

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     Игорь Хованский |  31.07.2019 |  9 040

    Жестокий, циничный и смешной сериал о мире, в котором супергерои реальны, и их надо любой ценой остановить. Вам надоели супергерои? Вам понравится.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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