AMC закрыл фантастические сериалы «Пантеон» и «Лунная гавань»

Как пишет Deadline, компания AMC закрыла одним махом сразу несколько сериалов. Под удар попали в том числе и фантастические проекты: комедия Demascus, антиутопия «Лунная гавань» и мультсериал «Пантеон».

Demascus описывается как научно-фантастическая комедия от продюсера «13 причин почему». Шоу заказали к производству в феврале 2022-го, но в итоге до экранов оно не дошло. Demascus должен был рассказать о жизни афроамериканца в США, который получает устройство, позволяющее прожить опыт других версий себя.

«Лунная гавань» (Moonhaven) дошла до экранов — первый сезон стартовал летом 2022-го. В центре событий — утопическое поселение на Луне, куда отправляли ссыльных с Земли. Поселение находится под управлением ИИ, но очень скоро главные герои выясняют, что с системой что-то не так. Шоу первоначально продлили на второй сезон, но от его производства отказались.

Хуже всего дела у мультсериала «Пантеон» по мотивам рассказов фантаста Кена Лю «Исчезнувшая девушка». Мультсериал повествовал о девушке, у которой несколько лет назад в ходе эксперимента погиб отец — но вскоре выясняется, что на самом деле он стал первым испытуемым новой технологии переноса сознания в цифровую реальность. Первый сезон «Пантеона» стартовал осенью. Канал заказал сразу два сезона, и второй уже готов к показу — но в итоге его зарубили, и нигде показывать не собираются.

Все проекты сократили в рамках большой программы по оптимизации расходов. Та же история, что и с «Бэтгёрл»: от некоторых решили отказаться, поскольку будет возможность больше сэкономить.