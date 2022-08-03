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    Новости

    Уже снятый фильм про Бэтгёрл никому не покажут

    3 августа 2022
    03.08.2022
    1236
    2 минуты на чтение

    Странная история происходит с фильмом «Бэтгёрл» по вселенной DC , который снимался для стриминга HBO MAX. Студия Warner Bros. просто отказалась его выпускать — ни на стриминге, ни в кино.

    По сообщениям инсайдеров, решение снимать фильм принимало предыдущее руководство (Джейсон Килар и Энн Сарнофф), а новое в лице Дэвида Заслава картиной недовольно. Тестовые показы, по слухам, прошли неудачно, и даже пересъёмки не помогли — по словам источника, картину считают «неисправимой». Картина обошлась, по разным данным, в 70 или даже 100 миллионов долларов, но студия решила, что продвигать «Бэтгёрл» будет ещё убыточнее.

    Тем не менее,  в официальном заявлении Warner Bros. утверждают, что отмена фильма никак не связана с работой его создателей. Дело якобы только в стратегии нового руководства:

    Решение не выпускать «Бэтгёрл» отражает смену стратегии нашего руководства касательно вселенной DC и HBO MAX. Лесли Грейс — чрезвычайно талантливая актриса, и  наше решение не связано с её игрой. Мы чрезвычайно благодарны создателям «Бэтгёрл» и «Скуби! Призраков по выходным»* и надеемся поработать с ними снова в ближайшем будущем.

    *ещё один отменённый фильм, стоивший 40 млн. — прим. МИРФ

    Уже снятый фильм про Бэтгёрл студия просто отменила

    Лесли Грейс в образе Бэтгёрл, промо-фото

    Variety, ссылаясь на инсайдерскую информацию, утверждает, что основной причиной отмены фильма стало желание студии сократить налоги. Списав картину в убытки, студия сможет получить налоговый вычет — правда, это означает, что заработать на «Бэтгёрл» они отныне не имеют права.

    Напомним, режиссёрами «Бэтгёрл» были Адиль Эль Арби и Билал Фалла («Плохие парни навсегда»). Главную роль Барбары Гордон, ученицы Бэтмена, сыграла Лесли Грейс («На высоте мечты»), роль комиссара Гордона — Дж. К. Симмонс, злодея по имени Светлячок — Брендан Фрейзер, а в роли пожилого Бэтмена должен был появиться сам Майкл Китон, сыгравший его в старых фильмах. Съёмки фильма уже закончились, он находился в пост-продакшене. Его планировалось выпустить этой осенью, но уже на «Комик-коне» этим летом «Бэтгёрл» не получила стенда от Warner Bros., и стало ясно, что с фильмом что-то не так.

    А изначально «Бэтгёрл» должен был снимать знаменитый Джосс Уидон — это была его давняя мечта, и, по слухам, этот фильм должен был стать ему «дополнительным призом» за пересъёмки «Лиги справедливости». Но после ряда скандалов (и неудачи «Лиги») Уидона уволили с этого поста.

    Увидим ли мы когда-нибудь отменённый фильм, как было с версией «Лиги» от Зака Снайдера, или хотя бы бесплатный черновик, слитый в сеть? Пока об этом речи нет, но если  шумиха вокруг отменённого фильма окажется достаточно велика — кто знает? По крайней мере, теперь к его судьбе привлечено всеобщее внимание.

    Уже снятый фильм про Бэтгёрл никому не покажут

    Концепт-арт к «Бэтгёрл»

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