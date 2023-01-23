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    Новости

    Аниме NieR: Automata ушло на перерыв после 3-й серии. Студия говорит, дело в ковиде, но зрители не верят

    23 января 2023
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    23.01.2023
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    1 минута на чтение
    Аниме NieR: Automata ушло на перерыв после 3-й серии. Студия говорит, дело в ковиде, но зрители не верят

    Аниме-адаптация NieR: Automata стартовала в начале января 2023-го, но уже спустя три эпизода студия объявила, что вынуждена уйти на перерыв. В социальных сетях и на сайте создатели объяснили задержку ковидом — якобы из-за распространения болезни в студии не могут вовремя закончить эпизоды и потому продолжение пока откладывается. Точной даты выхода новых серий пока нет, а в то же время на японском TV будут выходить повторы уже показанных эпизодов.

    В соцсетях пользователи подшучивают, что подобное решение хорошо передаёт дух оригинальной видеоигры, которую нужно было пройти трижды (хотя по сути это единый сюжет). Кто-то даже предполагает, что вместо повторов покажут те же серии, только несколько изменённые — получится что-то в духе эпизодов «Бесконечная восьмёрка» из аниме-сериала «Меланхолия Харухи Судзумии». Ну а некоторые обыграли новости про ковид в виде отфотошопленной картинки из титров:

    Аниме NieR: Automata ушло на перерыв после 3-й серии. Студия говорит, дело в ковиде, но зрители не верят 1

    Более серьёзно к ситуации подошёл аналитик и инсайдер под ником Namaryuu, который возложил вину на руководство студии Aniplex.

    Он напомнил, что большинство студий работают над аниме-сериалами прямо во время выхода в эфир. Обычно есть запас в несколько серий, но если на экраны выходит первый эпизод, то художники и аниматоры ещё могут работать над десятой. Иногда случается так, что незаконченные эпизоды приходится ждать по несколько месяцев — так было с сериалом «86».

    Над NieR: Automata и «86» работает тот же продюсер анимации, который отвечает за координацию команды. Судя по всему, команда не успела вовремя закончить первые эпизоды. И если в своё время сериал по «86» позволили перенести аж на год, то у адаптации NieR такой возможности не было.

    По итогу Namaryuu считает, что ковид — лишь оправдание (хотя и он мог повлиять на работу). Основная вина лежит на руководителях проекта.

    Всего в первом сезоне NieR: Automata планируется 24 эпизода.

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