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    Новости

    Вышло аниме NieR: Automata Ver 1.1a: опенинг, синопсис, актерский состав

    9 января 2023
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    09.01.2023
    13
    1 минута на чтение
    Черновик 1011

    7 января вышел первый эпизод NieR: Automata Ver 1.1a по мотивам одноименной японской экшен-RPG от студии PlatinumGames.

    Сколько будет серий?

    Пока запланирован только один сезон из 24 эпизодов, который будет поделен на две части по —  12 серий каждая.

    Где посмотреть?

    За пределами Японии аниме транслирует Crunchyroll. В сервисе его можно посмотреть в оригинальной озвучке с русскими субтитрами. Однако без VPN онлайн-кинотеатр не работает в России.

    Синопсис

    В далеком будущем пришельцы из другого мира напали на Землю, применив оружие нового типа — «машинную форму жизни». В связи с этим человечество было вынуждено бросить планету и укрыться на Луне. Однако за Землю продолжило бороться недавно сформированное подразделение андроидов YoRHa.

    Актерский состав

    • Юи Исикава (Микаса из «Атаки титанов») — 2B;
    • Нацуки Ханаэ (Тандизро из «Истребителя демонов») — 9S;
    • Аяка Сува (Азума из «Загадки дьявола») — A2;
    • Дайсукэ Намикава (Хисока из «Охотник х Охотник») — Адам;
    • Тацухиса Судзуки (Кэн из «Токийских мстителей») — Ева;
    • Аой Юки (Таня из «Военной хроники маленькой девочки») — Паскаль.

    Творческий состав

    Режиссером выступает Рёдзи Масуяма, работавший в качестве аниматора над «Гуррен-Лаганном» и Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance. Он же написал сценарий для сериала вместе с геймдиректором NieR: Automata Еко Таро.

    За дизайн персонажей отвечает Дзюн Накаи, приложивший руку к «Эрго Прокси», «Самураем Чамплу» и «Синему экзорцисту». А саундтрек написал MONACA, наиболее известный как композитор серии Monogatari.

    Опенинг

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