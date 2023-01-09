Вышло аниме NieR: Automata Ver 1.1a: опенинг, синопсис, актерский состав

7 января вышел первый эпизод NieR: Automata Ver 1.1a по мотивам одноименной японской экшен-RPG от студии PlatinumGames.

Сколько будет серий?

Пока запланирован только один сезон из 24 эпизодов, который будет поделен на две части по — 12 серий каждая.

Где посмотреть?

За пределами Японии аниме транслирует Crunchyroll. В сервисе его можно посмотреть в оригинальной озвучке с русскими субтитрами. Однако без VPN онлайн-кинотеатр не работает в России.

Синопсис

В далеком будущем пришельцы из другого мира напали на Землю, применив оружие нового типа — «машинную форму жизни». В связи с этим человечество было вынуждено бросить планету и укрыться на Луне. Однако за Землю продолжило бороться недавно сформированное подразделение андроидов YoRHa.

Актерский состав

Юи Исикава (Микаса из «Атаки титанов») — 2B;

Нацуки Ханаэ (Тандизро из «Истребителя демонов») — 9S;

Аяка Сува (Азума из «Загадки дьявола») — A2;

Дайсукэ Намикава (Хисока из «Охотник х Охотник») — Адам;

Тацухиса Судзуки (Кэн из «Токийских мстителей») — Ева;

Аой Юки (Таня из «Военной хроники маленькой девочки») — Паскаль.

Творческий состав

Режиссером выступает Рёдзи Масуяма, работавший в качестве аниматора над «Гуррен-Лаганном» и Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance. Он же написал сценарий для сериала вместе с геймдиректором NieR: Automata Еко Таро.

За дизайн персонажей отвечает Дзюн Накаи, приложивший руку к «Эрго Прокси», «Самураем Чамплу» и «Синему экзорцисту». А саундтрек написал MONACA, наиболее известный как композитор серии Monogatari.

Опенинг

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