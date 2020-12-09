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    Новости

    Арт-коллектив The Most Famous Artist намекнул, что это они стоят за странными монолитами

    9 декабря 2020
    Кот-император
    09.12.2020
    845
    1 минута на чтение
    Арт-коллектив The Most Famous Artist намекнул, что это они стоят за странными монолитами

    Художники из сообщества The Most Famous Artist («Самый известный художник») намекнули, что это именно они стоят за таинственными монолитами, которые появлялись в разных уголках света: в штате Юта, в Калифорнии и Румынии.

    Первое косвенное подтверждение появилось на странице сообщества в Instagram. Там команда опубликовала пост с фотографиями сооружения и спросила, есть ли коллекционеры, заинтересованные в покупке «официального инопланетного монолита». Один из подписчиков уточнил «Так это были вы?» и получил ответ «Если под „вами“ вы имеете в виду нас, то да». Правда, после этого команда закрыла аккаунт.

    На официальном сайте The Most Famous Artist действительно можно найти предложение Monolith as a service с услугой в 45 тысяч долларов. На момент написания заметки висит плашка «продано» (неизвестно, проданы ли они на самом деле). На сайте также можно увидеть две фотографии сотрудников, которые работают с монолитом.

    Портал Mashable связался с лидером коллектива Мэтти Мо. Он известен как критик современного искусства и выступает против коллекционирования предметов искусства. Ранее Мо вместе с командой занимались схожими розыгрышами — например, превратили знаменитую вывеску Лос-Анджелеса Hollywood (Голливуд) в Hollyweed (Святая трава).

    Мо не стал подтверждать или отвергать связь с монолитами.

    Могу сказать, что мы хорошо известны трюками такого рода, и ныне мы предлагаем подлинные предметы искусства через сервис monoliths-as-a-service. Я не могу пока публиковать больше фотографий, но могу обещать, что их появится больше в ближайшие дни и недели.

    На вопрос издания, зачем это было сделано, Мо ответил, что монолиты — хороший способ развлечь людей в этот год.

    Что может быть лучше к концу этого хренового года, чем позволить всему миру на краткий миг подумать, что с нами связались пришельцы? А потом разочароваться, узнав, что это очередной розыгрыш The Most Famous Artist.

    Позже в твиттере Мо появились публикации якобы заранее подготовленных концепт-артов. Один из них Мо пометил как наработку ещё с августа.

    Mashable также просмотрел записи нескольких других художников, возможно связанных с сообществом The Most Famous Artist. Они публиковали фото с контурами монолитов, ставили соответствующие хэштеги и намекали на «нечто странное» ещё несколько месяцев назад.

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    Кот-император
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