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    Новости

    Астрономы открыли новый тип галактических туманностей

    11 января 2022
    11.01.2022
    915
    1 минута на чтение
    Астрономы открыли новый тип галактических туманностей

    Астрономы открыли новый тип туманностей вокруг двойных звезд – галактические эмиссионные туманности.

    По словам исследователей, двойная звезда YY Гидры сильно излучает в ультрафиолетовом диапазоне. Это, в свою очередь, указывает на наличие горячего, компактного компаньона, которым оказался белый карлик.

    Обычные звезды к концу своей жизни раздуваются и становятся красными гигантами. Так как большая часть звезд существует в парах, это влияет также и на то, как именно они будут доживать свой век. В тесных звездных системах расширяющаяся внешняя часть звезды образует своего рода оболочку вокруг обеих звезд. Однако внутри этой газовой оболочки ядра звезд-компаньонов остаются практически нетронутыми и развиваются подобно одиночным звездам.

    Пространство между звездами заполнено всевозможными фигурами – от гигантских столпов и немигающих глаз до огромных пузырей. Вы хорошо знакомы с некоторыми из них по фотографиям телескопа «Хаббл». По сути, это туманности – облака газа и пыли, в которых рождались или погибали звезды, а иногда и то, и другое.

    Итак, туманности состоят из газа – преимущественно из водорода и гелия – и мелкой космической пыли. Эти облака – часть межзвездного пространства, заполненного газом и пылью экстремально низкой плотности, заполняющего собой космические пустоты. 

    Диаметр основного облака в туманности YY Гидры – 15,6 световых лет в диаметре. Это почти в 1 миллион раз больше, чем расстояние между Землей и Солнцем и намного больше, чем расстояние от нашего светила до ближайшей звезды. Некоторые объекты туманности обнаруживаются даже на расстоянии 39 световых лет друг от друга – так как объект находится не непосредственно в плоскости Млечного пути, а несколько «над» ней, туманность развивалась, преимущественно не сталкиваясь с другими облаками газа и пыли.

    Такие туманности – очень большие для поля зрения современных телескопов, но в то же время они очень тусклые. Также время их существования довольно короткое в космических масштабах – всего несколько сотен тысяч лет.

    На протяжении примерно 500 тысяч лет система YY Гидры развивалась внутри оболочки, сброшенной белым карликом. Ее масса составляет около одной солнечной, а это значит, что она массивнее и белого карлика, и звезды класса К в системе. У астрономов нет доказательств, но они предполагают, что эта двойная звезда связана с Новой или «приглашенной звездой», которые увидели китайские и корейские астрономы в 1086 году. Ученые считают, что исторические наблюдения довольно точно совпадают с объектом, описанным в новом исследовании.

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    Переводчик и журналист, мастер прожигать время за чтением книг. Люблю физику, твердую научную фантастику и комиксы.

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