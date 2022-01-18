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    Новости

    Астрономы создали самую детальную трехмерную карту Вселенной

    18 января 2022
    18.01.2022
    435
    1 минута на чтение

    Данные первого обзорного запуска спектрографа DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument) предоставили самую масштабную и наиболее детальную трёхмерную карту распределения галактик во Вселенной из всех, созданных на сегодняшний день. Об этом сообщается на сайте Национальной лаборатории имени Лоуренса Беркли. На удивительном изображении запечатлена гигантская космическая паутина галактик, раскинувшаяся на миллиарды световых лет — и это только начало проекта.

    На изображении 7,5 миллионов галактик на расстоянии примерно 5 миллиардов световых лет в направлении созвездия Девы, при этом Земля расположена внизу слева. Учитывая ясную видимость крупномасштабной структуры Вселенной, становится ясно, почему её часто называют космической паутиной. Эти данные хранят в себе массу новой информации для дальнейшего изучения.

    Это по-настоящему прекрасно. В распределении галактик на этой трехмёрной карте присутствуют огромные кластеры, нитевидные скопления и пустоты. Это крупнейшие структуры во Вселенной. Но внутри них можно различить следы самой ранней Вселенной и историю её расширения начиная с тех времен.

    Жюльен Гай, ученый из Лаборатории Беркли, руководитель проекта DESI

    Астрономы создали самую детальную трехмерную карту Вселенной 1

    DESI собирает детальные данные о цветовом спектре галактик, который может помочь выяснить, насколько далеко расположена конкретная галактика. Так как Вселенная постоянно расширяется, свет более далеких галактик растягивается, и длина его волны смещается в красную часть спектра. Следовательно, можно сказать, что галактики, которые выглядят «краснее», находятся дальше, и DESI использует эти данные для построения карты в трех измерениях.

    Установленный на телескопе Николаса У. Мэйолла в Аризоне, спектрограф DESI проводит измерения при помощи уникальной установки. Свет проходит через шесть больших линз, а затем его захватывает решетка из оптоволоконных кабелей, которой управляют 5 тысяч роботизированных аппаратов, способных устанавливать кабели в нужные позиции с точностью до 10 микронов. Далее, свет направляется в 10 спектрографов, которые разбивают его на составные части для дальнейшего анализа.

    Новая карта была построена во время первых семи месяцев работы DESI в 2021 году — это самое начало работы инструмента. К моменту завершения его миссии в 2026 году, спектрограф каталогизирует более 35 миллионов галактик, распростершихся на расстояниях до 11 миллиардов световых лет. Этот клад данных поможет выяснить новые детали о галактиках, черных дырах, квазарах и темной энергии — таинственной силе, движущей ускоренным расширением Вселенной.

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    Переводчик и журналист, мастер прожигать время за чтением книг. Люблю физику, твердую научную фантастику и комиксы.

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