Художник Богдан Резуненко: мрак, хтонь и космические ведьмы

Пройдут годы, и искусствоведы наверняка выделят направление под названием «русская хтонь». О ней снимают сериалы («Топь»), пишут музыку («Сруб»), её рисует Богдан Резуненко. Нет сомнений, что те мрачные чудища, что смотрят на нас со зловещих тёмных полотен, пришли не из Чёрного вигвама, что в окрестностях городка на северо-западе США, а из Старой избы, затерянной в гуще мордовского или алтайского леса. Жуткие, но такие родные образы, рождённые фантазией Богдана, не столько пугают, сколько завораживают — ведь мы знаем, они своих не тронут. Впрочем, кроме космических ведьм, проповедников тлена и гончих топей художник рисует менее пугающих, но всё таких же ярких героев GWENT, Magic: The Gathering и Diablo.

Художник о себе Родился в Питере, половину детства провел там же, половину — в Барнауле. Рисую концепты и иллюстрации, но всё же отдаю предпочтение концептам. Выдумывать крутого персонажа или монстра мне куда интереснее, чем создавать красивую иллюстрацию. Подробнее: artstation.com/pumpkinpie

Когда и почему вы начали рисовать? Где этому учились? Почему решили сделать своей профессией?

Я рисовал с детства, это всегда было чем-то вроде хобби. Серьёзно к рисованию я начал относиться курсе на третьем института, где, кстати, учился на юриста. Тогда я решил, что в принципе рисование — это, наверное, самое интересное из всего, чем можно заниматься. Освоил всё сам.

Вы фрилансер или работаете на постоянной основе? Какой вариант, на ваш взгляд, лучше подходит для художника?

Я фрилансер. Свои плюсы есть и у фриланса, и у работы в студии. В первом случае я могу сидеть в домашней одежде, слушать музыку в колонках, решать, как мне лучше распределить своё время, выбирать проекты по душе. С другой стороны, в студии я окружен единомышленниками, с которыми можно обсудить проект и задачи или просто поболтать за кофе. Кроме того, работа в офисе позволяет смотреть на коллег и учиться у них, да и благодаря всей этой рутине 5/2 не забиваешь себе голову вопросами о графике и оплате, ведь за тебя всё уже решили, остается только рисовать. Каждому своё.

Ведьмы в космосе Мне нравятся ведьмы и космос, иногда рисую их просто ради удовольствия.

Над какими проектами вы работали? Какие из них вам больше всего запомнились и почему?

Я рисовал для Warhammer, Magic: The Gathering, GWENT, Pillars of Eternity и ряда других проектов. Больше всего мне запомнилась игра компании Nexon, над которой я работал около полутора лет. Студия была молодая, с небольшой, но очень сильной командой. Мне нравилось то, что у нас получалось, но, к сожалению, студию в итоге закрыли раньше, чем этот проект добрался до игроков.

Вы чаще рисуете на заказ или для себя? Выдумываете собственные сюжеты или воплощаете готовые идеи? Насколько заказчик ограничивает вашу свободу творчества?

В основном рисую по работе, для личного творчества времени остается довольно мало. Свобода творчества есть всегда, ведь в этом суть работы над концептами. Разница лишь в том, насколько ясно заказчик сам понимает и видит, чего хочет.

Иногда просто просят сделать что-то похожее на то, что уже есть у меня в портфолио. Порой выдают короткий и очень общий бриф, порой — очень подробный, с кучей референсов и чётким направлением. Но во всех случаях это творческие задачи, и от художника требуется их творчески решать.

Хорошие идеи всегда приходят во время или после отдыха

Ведьмы в космосе

Как часто вам удаётся рисовать просто для удовольствия, а не на заказ? Есть ли у вас в работе или в планах персональные проекты, основанные на ваших собственных идеях?

Рисование на заказ не исключает получение удовольствия, мне нравится рисовать в принципе. Кроме того, по работе я почти всегда рисую то, что мне плюс-минус интересно и близко по духу. У меня есть пара персональных проектов, по большей части в виде идей, однако сейчас я не чувствую, что готов браться за них.

Вы всегда предпочитали жанр тёмного фэнтези или пришли к нему постепенно? Чем этот жанр так привлекает вас?

Наверное, меня всегда впечатляли монстры, демоны и всякая мистика. Мне кажется, это всё просто круто и интересно. Ну и фэнтези как-то само прилипло, тяжело сказать когда. Мне нравится идея противостояния обычного человека и чего-то мистического, потустороннего, а в фэнтези легче всего это преподнести, здесь наиболее понятные правила, к тому же жанр позволяет сделать это зрелищно.

Святыня Образ из моей выдуманной вселенной. Хотелось нарисовать что-то торжественное и похожее на постер.

Где вы черпаете вдохновение? Как к вам приходят образы?

Да там же, где и все, наверное. Кино, игры, музыка, книги, работы других художников, какие-то впечатления, эмоции. Иногда потребляемая информация откладывается в голове, бродит там, потом всплывает. Порой увидишь что-то и сразу думаешь, что хочешь сделать что-то похожее, но на свой лад, переосмыслив. Также я стараюсь ограничивать поступающую информацию, чтобы успевать её переваривать. Хорошие идеи решения всегда приходят во время или после отдыха.

Как вы создаёте персонажей? Вы продумываете детали их облика заранее или фантазируете в процессе рисования?

У меня не настолько мощные мозги, чтобы я мог заранее всё придумать и представить в голове полностью законченный рисунок. Как правило, всё начинается с общей формы, настроения, идеи. Дальше, в процессе, я пробую разные варианты, смотрю, что работает, а что нет, добавляю детали. Иногда первоначальная задумка может в корне поменяться в процессе.

Мне нравится идея противостояния обычного человека и чего-то мистического

Блаженный Очень старая работа, но именно на ней я наконец почувствовал, что что-то у меня всё-таки получается. Тем она для меня и ценна.

Ваших персонажей объединяет общий сеттинг? Есть ли у них свои истории?

Раньше их ничего не объединяло, но постепенно у меня стала складываться идея общего сеттинга, мира для моих персонажей, а также начали появляться истории, которые могли бы происходить в нём.

Расскажите подробнее о своём мире. Как он называется? Кто в нём живёт? За что борются его обитатели?

Над названием я ещё не думал. Живут там в основном люди. Я постоянно что-то в нём меняю, переделываю, не могу определиться, поэтому не хотелось бы делиться подробностями. Но на данном этапе я хочу показать столкновения неких фэнтезийных спецназовцев с разного рода противниками, потусторонними и нет, а потом уже двигаться вглубь, раскрывать мироустройство и прочие детали.

Гончая Мне пришёл в голову этот силуэт, я быстро сделал набросок, а потом потихоньку дорисовывал в свободное время. Редкий случай, когда набросок почти не изменился на пути к финальному результату.

Бывает ли у вас желание нарисовать что-то милое, доброе и пушистое?

Нет, мне это просто неинтересно.

В какой технике вы работаете? Есть ли принципиальные различия между традиционной живописью и цифровой?

Я рисую только в цифре. Для моей работы она, очевидно, подходит лучше, так как позволяет ускорить процесс и оперативно вносить правки. Принципиальное различие между цифрой и традиционной живописью состоит, собственно, в инструменте. Задачи и принципы в рисовании так или иначе всегда одни и те же независимо от того, цифра это или холст.

Первый персонаж цикла «Троица» Эти существа тоже обитают в моей вселенной, и мне нравится их рисовать

Что важнее для успеха художника: отточенная техника или уникальный стиль? Как сложился ваш собственный стиль?

Смотря что считать успехом. Стиль формируется и меняется на протяжении лет, я бы даже сказал — всей творческой жизни. Художник всё время учится, подсматривает что-то у других, пробует новое. Все это влияет и на технику, и на стиль.

Мне кажется, можно так и не выработать уникальный узнаваемый стиль, но всё равно хорошо зарабатывать, получать интересные заказы и стать, например, арт-директором. Это будет считаться успехом?

Часто ли вы экспериментируете со стилем и техникой рисунка?

Неважно, работа это или персональный проект, для меня в первую очередь важно закончить рисунок, высказаться, и я всегда это делаю наиболее удобным и подходящим способом. Однако, если в процессе я посчитаю уместным поэкспериментировать, я поэкспериментирую.

Второй персонаж цикла «Троица»

Какой вам видится профессия художника в будущем, лет через двадцать?

Вообще не представляю, что там будет, не люблю думать о будущем. Но думаю, что по сути ничего не изменится: от художника всегда требуется генерировать идеи, работать с информацией, давать свое видение. Тут, наверное, в основном вопрос в том, насколько на нее повлияют технологии, а я в них ничего не понимаю, так что и прогнозировать что-либо не возьмусь.

Сколько времени у вас занимает работа? Остаётся ли время для хобби и личной жизни? Есть ли у вас увлечения помимо рисования?

Хоть я и много рисую, не могу сказать, что это как-то мешает всему остальному. У меня обычные хобби: я смотрю много кино, иногда читаю, иногда хожу в спортзал, крашу фигурки по «Вахе».

Третий персонаж цикла «Троица»

Какие фантастические произведения (книги, фильмы, игры) вам нравятся? Влияют ли они как-либо на ваши работы?

Из фантастики мне, наверное, ближе всего видеоигры, хотя я уже давно особо не играю ни во что. Мой интерес к фантастической литературе жил недолго и потух ещё в школе. В кино довольно мало фэнтези, а космолёты, киборги и супергерои мне не очень интересны. А так мне нравятся (нравились) Morrowind, Frostpunk, Dark Souls, World of Warcraft, Warhammer.

Кого из художников вы цените? Кто повлиял на ваше творчество?

И тех, и других очень много: всегда находишь кого-то нового, кто впечатляет и на кого хочется походить. Если навскидку назвать самых-самых, то это, наверное, Джон Сингер Сарджент, Здзислав Бексиньский и Фил Хейл.

Какой совет вы можете дать художникам, которые только начинают свой творческий путь?

Превратить творчество в рутину. Чем быстрее рисование станет вашим образом жизни и ежедневным занятием, тем лучше.

Инквизитор Ещё один герой моей вселенной. Наверное, наиболее осмысленный и законченный из всех