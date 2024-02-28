«Аватар: Легенда об Аанге» стартовал на Netflix даже лучше «Ван-Писа»

Netflix похвастался, что лайв-экшен адаптация «Аватара: Легенда об Аанге» за четыре дня с момента премьеры набрала 21,2 миллиона просмотров — и заодно возглавил недельный чарт.

Результат оказался даже более впечатляющим, чем у прошлогодней экранизации «Ван-Писа», собравшей 18,5 миллиона за аналогичный период.

При этом критики и зрители встретили сериал прохладно. На сайте Metacritic у шоу 56 из 100 и 6,4 из 10 баллов соответственно.

«Аватара» еще не продлили на второй сезон, но, скорее всего, это произойдет в ближайшее время.