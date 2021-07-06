Авторы «Благих знамений» ищут стажеров на съемки второго сезона

Amazon Prime Video и BBC Studios объявили о наборе стажеров на съемки второго сезона «Благих знамений» — ищут желающих набраться опыта в работе с камерой, гримом, подборе костюмов и так далее.
Опыт не нужен, а единственное требование — быть в Шотландии. Причем работа будет оплачиваться.
Вместе с этим стало известно, что полноценное производство сериала начнется 18 октября, а закончится — 11 марта 2022 года.
Похоже, раньше второй половины 2022-го или начала 2023-го ждать второй сезон не стоит.
Сам Нил Гейман, который участвует в работе над продолжением сериала, ранее сказал, что оно выйдет не очень скоро.
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