Авторы «Благих знамений» ищут стажеров на съемки второго сезона

Amazon Prime Video и BBC Studios объявили о наборе стажеров на съемки второго сезона «Благих знамений» — ищут желающих набраться опыта в работе с камерой, гримом, подборе костюмов и так далее.

Опыт не нужен, а единственное требование — быть в Шотландии. Причем работа будет оплачиваться.

Вместе с этим стало известно, что полноценное производство сериала начнется 18 октября, а закончится — 11 марта 2022 года.

Похоже, раньше второй половины 2022-го или начала 2023-го ждать второй сезон не стоит.

Сам Нил Гейман, который участвует в работе над продолжением сериала, ранее сказал, что оно выйдет не очень скоро.