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    Авторы Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 вдохновляются Baldur’s Gate 3

    2 ноября 2023
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    02.11.2023
    3
    0 минут на чтение
    Авторы Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 вдохновляются Baldur's Gate 3

    Нарративный дизайнер Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 Арон ле Брей, который прежде работал над Dragon Age: Origins и серией Mass Effect, рассказал, что The Chinese Room вдохновляется повествованием Baldur’s Gate 3 от Larian.

    Также разработчики опираются на настольный «Маскарад», чтобы избежать «разрыва» между игроком и рассказчиком.

    Брей подчеркнул, что авторы пытаются добиться того, чтобы у игрока не возникало чувства, будто он делает неправильный выбор.

    Мы не хотим, чтобы игрок думал, что он может сделать неправильный выбор. В то же время мы хотим сделать так, чтобы выборы могли привести дискуссиям на форуме.

    Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 выйдет осенью 2024 года.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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