Авторы Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 вдохновляются Baldur’s Gate 3

Нарративный дизайнер Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 Арон ле Брей, который прежде работал над Dragon Age: Origins и серией Mass Effect, рассказал, что The Chinese Room вдохновляется повествованием Baldur’s Gate 3 от Larian.

Также разработчики опираются на настольный «Маскарад», чтобы избежать «разрыва» между игроком и рассказчиком.

Брей подчеркнул, что авторы пытаются добиться того, чтобы у игрока не возникало чувства, будто он делает неправильный выбор.

Мы не хотим, чтобы игрок думал, что он может сделать неправильный выбор. В то же время мы хотим сделать так, чтобы выборы могли привести дискуссиям на форуме.

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 выйдет осенью 2024 года.