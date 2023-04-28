«Бедные-несчастные»: первые кадра из фильма Йоргоса Лантимоса про безумного учёного

В сети появились первые кадры из «Бедных-несчастных» — следующего фильма Йоргоса Лантимоса («Лобстер», «Фаворитка»).
Это экранизация одноимённого романа шотландского писателя Аласдера Грея. Действие романа и фильма разворачивается вокруг эксцентричного учёного, который оживил покончившую с собой девушку. Он пересадил ей мозг её же нерождённого ребёнка. Из-за схожих мотивов книгу часто сравнивают с «Франкенштейном».
Главные роли в фантастической драме сыграли Эмма Стоун и Уиллем Дефо.
В зарубежном прокате картина стартует 8 сентября.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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