«Беги» — первый тизер-трейлер «Чужого: Ромул»

20th Century Studios опубликовала первый (и весьма жуткий) тизер-трейлер нового «Чужого» с подзаголовком «Ромул».

В центре сюжета будет группа космических колонизаторов, которые застряли на космической станции с самой ужасной формой жизни во вселенной.

Режиссером НФ-хоррора выступает Федерико Альварес, наиболее известный по ремейку «Зловещих мертвецов» и «Не дыши».

Премьера состоится 16 августа.