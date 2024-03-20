«Беги» — первый тизер-трейлер «Чужого: Ромул»

20th Century Studios опубликовала первый (и весьма жуткий) тизер-трейлер нового «Чужого» с подзаголовком «Ромул».
В центре сюжета будет группа космических колонизаторов, которые застряли на космической станции с самой ужасной формой жизни во вселенной.
Режиссером НФ-хоррора выступает Федерико Альварес, наиболее известный по ремейку «Зловещих мертвецов» и «Не дыши».
Премьера состоится 16 августа.
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