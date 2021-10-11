Берлиоз, Азазелло и Бегемот — 13 новых кадров «Воланда»

«КиноПоиск» опубликовал 13 новых кадров «Воланда», экранизации «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова.

На них можно увидеть Коровьева (Юрий Колокольников), Геллу (Полина Ауг), Алоизия (Александр Яценко), Бенгальского (Игорь Верник), Берлиоза (Евгений Князев), Азазелло (Алексей Розин), Варенуху (Павел Ворожцов), Бездомного (Данил Стеклов), Майгеля (Алексей Гуськов), Лиходеева (Марат Башаров), Стравинского (Леонид Ярмольник), Латунского (Дмитрий Лысенков), Евгения Цыганова (Мастер).

Авторы, кстати, отметили, что в адаптации будет два Бегемота: одного «сыграет» кот по кличке Кеша, а другого сделают в CGI.

Роль Маргариты досталась Юлии Снигирь, а Воланда — Аугусту Дилю из «Бесславных ублюдков».

За постановку отвечает Михаил Локшин, сценарий написал Роман Кантор. Прежде они вместе работали над «Серебряными коньками».