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    Знакомьтесь, Воланд из новой экранизации «Мастера и Маргариты». Его играет Аугуст Диль

    22 июля 2021
    22.07.2021
    4068
    1 минута на чтение
    Воланда в новой экранизации «Мастера и Маргариты» сыграет Аугуст Диль

    Продюсеры наконец-то раскрыли, кто же сыграет Воланда в грядущей экранизации «Мастера и Маргариты» Булгакова. Ранее создатели утверждали, что это будет некий иностранный актёр, который «у нас заговорит по-русски».

    Итак, знакомьтесь. Аугуст Диль, немецкий актёр, известный по фильмам «Тайная жизнь» Терренса Малика и «Бесславные ублюдки» Квентина Тарантино. Он также сыграл в триллере Винтерберга «Курск» и боевике «Солт».

    На фото актёр уже в образе Воланда.

    Напомним, новым фильмом занимается команда режиссёра Михаила Локшина («Серебряные коньки») и сценариста Романа Кантора («Эпидемия»). Евгений Цыганов воплотит Мастера, а Юлия Снигирь — Маргариту. Съёмки картины начались в июле, завершить их планируют к концу года.

    Бюджет проекта оценивают в 15 миллионов долларов.

    Вот как звучит синопсис:

    Действие фильма развернется в Москве 1930-х. Известный писатель оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, а коллеги от него отворачиваются. Писателя поддерживает только возлюбленная Маргарита, которая помогает ему взяться за новый роман, где главным героем становится Воланд. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.

    Авторы добавляют, что пригласили Диля для того, чтобы больше соответствовать первоисточнику:

    Мы довольно рано приняли решение, что наш Воланд должен ближе соответствовать образу из романа, такому, каким его придумал Булгаков. В описании романа он иностранец с немецким акцентом, на вид лет сорока с лишним. Нам хотелось передать разительный контраст между ним и остальными героями «Мастера и Маргариты». Но по сравнению с романом Воланд будет играть еще большую роль в мире фильма.

    Роман Кантор, сценарист

    Сам актёр рассказал, что прочёл книгу ещё в 17 лет, а перед съёмками прочитал вновь.

    Ранее Снигирь поделилась фотографии со съёмочной площадки:

    Знакомьтесь, Воланд из новой экранизации «Мастера и Маргариты». Его играет Аугуст Диль Знакомьтесь, Воланд из новой экранизации «Мастера и Маргариты». Его играет Аугуст Диль 1 Знакомьтесь, Воланд из новой экранизации «Мастера и Маргариты». Его играет Аугуст Диль 2

    Премьера «Воланда» запланирована на конец 2022 года.

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