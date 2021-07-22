Знакомьтесь, Воланд из новой экранизации «Мастера и Маргариты». Его играет Аугуст Диль

Продюсеры наконец-то раскрыли, кто же сыграет Воланда в грядущей экранизации «Мастера и Маргариты» Булгакова. Ранее создатели утверждали, что это будет некий иностранный актёр, который «у нас заговорит по-русски».
Итак, знакомьтесь. Аугуст Диль, немецкий актёр, известный по фильмам «Тайная жизнь» Терренса Малика и «Бесславные ублюдки» Квентина Тарантино. Он также сыграл в триллере Винтерберга «Курск» и боевике «Солт».
На фото актёр уже в образе Воланда.
Напомним, новым фильмом занимается команда режиссёра Михаила Локшина («Серебряные коньки») и сценариста Романа Кантора («Эпидемия»). Евгений Цыганов воплотит Мастера, а Юлия Снигирь — Маргариту. Съёмки картины начались в июле, завершить их планируют к концу года.
Бюджет проекта оценивают в 15 миллионов долларов.
Вот как звучит синопсис:
Действие фильма развернется в Москве 1930-х. Известный писатель оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, а коллеги от него отворачиваются. Писателя поддерживает только возлюбленная Маргарита, которая помогает ему взяться за новый роман, где главным героем становится Воланд. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.
Авторы добавляют, что пригласили Диля для того, чтобы больше соответствовать первоисточнику:
Мы довольно рано приняли решение, что наш Воланд должен ближе соответствовать образу из романа, такому, каким его придумал Булгаков. В описании романа он иностранец с немецким акцентом, на вид лет сорока с лишним. Нам хотелось передать разительный контраст между ним и остальными героями «Мастера и Маргариты». Но по сравнению с романом Воланд будет играть еще большую роль в мире фильма.
Роман Кантор, сценарист
Сам актёр рассказал, что прочёл книгу ещё в 17 лет, а перед съёмками прочитал вновь.
Ранее Снигирь поделилась фотографии со съёмочной площадки:
Премьера «Воланда» запланирована на конец 2022 года.
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