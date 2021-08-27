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    Новости

    Bethesda «показала» три локации из Starfield

    27 августа 2021
    27.08.2021
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    Bethesda опубликовала три новых ролика по Starfield, в которых директор по дизайну Эмиль Пальяруло поделился некоторыми подробностями о локациях космической RPG.

    Каждое видео посвящено одному месту: Новой Атлантиде, Неону и Акиле. Правда, реального геймплея на движке игры не показали, только «оживленные» концепт-арты.

    Starfield выйдет 11 ноября 2022 года на XSX/S (включая Xbox Game Pass) и ПК.

    Новая Атлантида

    Неон

    Акила

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