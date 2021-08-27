Bethesda «показала» три локации из Starfield

Bethesda опубликовала три новых ролика по Starfield, в которых директор по дизайну Эмиль Пальяруло поделился некоторыми подробностями о локациях космической RPG.

Каждое видео посвящено одному месту: Новой Атлантиде, Неону и Акиле. Правда, реального геймплея на движке игры не показали, только «оживленные» концепт-арты.

Starfield выйдет 11 ноября 2022 года на XSX/S (включая Xbox Game Pass) и ПК.

Новая Атлантида

Неон

Акила