Bethesda «показала» три локации из Starfield

Bethesda опубликовала три новых ролика по Starfield, в которых директор по дизайну Эмиль Пальяруло поделился некоторыми подробностями о локациях космической RPG.
Каждое видео посвящено одному месту: Новой Атлантиде, Неону и Акиле. Правда, реального геймплея на движке игры не показали, только «оживленные» концепт-арты.
Starfield выйдет 11 ноября 2022 года на XSX/S (включая Xbox Game Pass) и ПК.
Новая Атлантида
Неон
Акила
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Утечка: трейлер и дата выхода Starfield
Дмитрий Кинский | 13.06.2021
Релиз в конце 2022 года.
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