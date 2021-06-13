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    Новости

    Утечка: трейлер и дата выхода Starfield

    13 июня 2021
    13.06.2021
    307
    0 минут на чтение
    Утечка: трейлер и дата выхода Starfield

    На сайте The Washington Post раньше времени появились трейлер анонсированной в 2018 году Starfield и дата релиза космической RPG — 11 ноября 2022 года.

    Официально игру должны представить сегодня на презентации Microsoft и Bethesda в 20:00 по МСК.

    Сразу после этого Джейсон Шрайер из Bloomberg рассказал, что слухи о выходе Starfield в конце 2021-го и начале 2022-го всегда были чушью, так как проект только на стадии альфа.

    В числе заявленных платформа XSX/S и ПК — тайтл с первого дня будет доступен в Xbox Game Pass.

    Трейлер

    Ключевой арт

    Утечка: трейлер и дата выхода Starfield 10

    Концепт-арты

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