«Бин, очнись!» — вышел трейлер четвертого сезона «Разочарования»

Netflix опубликовал первый трейлер четвертого сезона «Разочарования» (в оригинале — Disenchantment).

Согласно синопсису, на этот раз королева Бин побывает в глубинах ада и райских кущах, а также во всех местах между ними, в том числе в подводном мире, сумасшедших домах, зачарованном лесу и так далее.

Шоураннером выступает Мэтт Грейнинг, наиболее известный по «Симпсонам» и «Футураме».

Мультсериал вернется на экраны 9 февраля.