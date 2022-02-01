«Бин, очнись!» — вышел трейлер четвертого сезона «Разочарования»

Netflix опубликовал первый трейлер четвертого сезона «Разочарования» (в оригинале — Disenchantment).
Согласно синопсису, на этот раз королева Бин побывает в глубинах ада и райских кущах, а также во всех местах между ними, в том числе в подводном мире, сумасшедших домах, зачарованном лесу и так далее.
Шоураннером выступает Мэтт Грейнинг, наиболее известный по «Симпсонам» и «Футураме».
Мультсериал вернется на экраны 9 февраля.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Комикс: Первые на ЛунеКак на самом деле снималась высадка на Луну.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.