Blizzard выпустила третью короткометражку по WoW: Shadowlands

Blizzard выпустила третью короткометражку по World of Warcraft: Shadowlands из серии «Миры иные». Ролик посвятили Арденвельду, куда попадают души тех, кто при жизни был близок к природе.

По сюжету хранитель чащи жертвует душами, которые он поклялся оберегать любой ценой, чтобы спасти Арденвельд от гибели в результате засухи анимы.

Финальную короткометражку разработчики покажут 17 сентября. А новое дополнение для WoW выйдет 27 октября.