Blizzard выпустила третью короткометражку по WoW: Shadowlands

Blizzard выпустила третью короткометражку по World of Warcraft: Shadowlands из серии «Миры иные». Ролик посвятили Арденвельду, куда попадают души тех, кто при жизни был близок к природе.
По сюжету хранитель чащи жертвует душами, которые он поклялся оберегать любой ценой, чтобы спасти Арденвельд от гибели в результате засухи анимы.
Финальную короткометражку разработчики покажут 17 сентября. А новое дополнение для WoW выйдет 27 октября.
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Кот-император | 04.09.2020
Она посвящена матери Тралла.
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