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    Видео | Новости | Фантастические короткометражки

    Blizzard выпустила короткометражку «Малдраксус» — вторую из серии роликов к WoW Shadowlands

    4 сентября 2020
    Кот-император
    04.09.2020
    3028
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    Blizzard продолжает публиковать анимационные ролики «Миры иные», приуроченные к выходу дополнения Shadowlands.

    На выставке gamescom 2020 компания показала первую короткометражку — «Бастион». Она посвящена Утеру, наставнику Артаса. Известный паладин предстаёт в очень неожиданном обличии.

    Вторая короткометражка, «Мадраксус», вышла 3 сентября. В ней рассказывается про менее известную героиню — в основном её узнают те, кто смотрел фильм или читал книги по вселенной. Речь о воительнице Дреке из клана Северного Волка, жене вождя клана Дуротана и матери Тралла.

    После смерти Дрека попала в Малдраксус, где присоединилась к одному из пяти Домов, что охраняли Тёмные земли. Когда-то они стояли плечом к плечу, защищая миры смертных. Но позднее два Дома пали, включая тот, которому прислуживала Дрека.

    Ещё два ролика Blizzard выпустит 10 и 17 сентября.

    Выход дополнения намечен на 27 октября.

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    Кот-император
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