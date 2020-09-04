Blizzard продолжает публиковать анимационные ролики «Миры иные», приуроченные к выходу дополнения Shadowlands.
На выставке gamescom 2020 компания показала первую короткометражку — «Бастион». Она посвящена Утеру, наставнику Артаса. Известный паладин предстаёт в очень неожиданном обличии.
Вторая короткометражка, «Мадраксус», вышла 3 сентября. В ней рассказывается про менее известную героиню — в основном её узнают те, кто смотрел фильм или читал книги по вселенной. Речь о воительнице Дреке из клана Северного Волка, жене вождя клана Дуротана и матери Тралла.
После смерти Дрека попала в Малдраксус, где присоединилась к одному из пяти Домов, что охраняли Тёмные земли. Когда-то они стояли плечом к плечу, защищая миры смертных. Но позднее два Дома пали, включая тот, которому прислуживала Дрека.
Ещё два ролика Blizzard выпустит 10 и 17 сентября.
Выход дополнения намечен на 27 октября.
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