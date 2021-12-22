Брендон Сандерсон работает над игрой с известной студией

Брендон Сандерсон в своем блоге рассказал, что несколько лет работает над игрой вместе с какой-то известной студией.

По его словам, проект должны анонсировать в 2022 году.

Да начнутся спекуляции! На заметку: это игра не по моим произведениям, а кое-что новое. Ее разрабатывает студия, о которой многие из вас слышали. Но, скорее всего, не та, о которой вы только подумали. И не эта.

Также писатель напомнил, что вовсю сейчас трудится над фильмом по «Рожденному туманом», для которого он написал краткое содержание и несколько сцен, и сериалом по «Архиву Буресвета» — правда, последний все еще в подвешенном состоянии.

Помимо этого Брендон Сандерсон участвует в производстве еще в нескольких фильмов и сериалов, но он пока не готов раскрывать подробности.