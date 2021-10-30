Bubble показал трейлер расширенной версии «Майора Грома» — в ней 20 дополнительных минут

Bubble анонсировал расширенную версию фильма «Майор Гром: Чумной Доктор». В связи с этим они запустили кампанию на «краудфановой» платформе для выпуска эксклюзивных материалов и мерча для фанатов. Необходим был 1 миллион рублей, который собрали за первый же день.
Расширенная версия ленты будет длиннее на 20 минут благодаря дополнительным сценам и диалогам.
Проект получил большую популярность на стриминговых сервисах «КиноПоиск HD» и Netflix.
Премьеру расширенной версии обещают на новогодние праздники на КиноПоиске HD.
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