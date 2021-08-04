«Майор Гром» стал самым популярным фильмом на Netflix в июле

По данным сервиса Flix Patrol, отечественный кинокомикс «Майор Гром: Чумной доктор» оказался самым популярным фильмом на Netflix в июле.
Фильм обошел первую часть хоррор-трилогии «Улица страха», вампирский триллер «Кроваво-красное небо» и другие картины.
Кроме того, «Майор Гром» вошел в десятку лучших фильмов на Netflix в 2021 году — правда, занял он самое последнее место в топе.
Ранее «КиноПоиск» объявил, что картина заняла на Netflix первое место среди фильмов в день международной премьеры.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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