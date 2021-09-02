Бывший аниматор Pixar сделал фанатский кинематографический трейлер Hollow Knight: Silksong

Бывший аниматор Pixar, работавший над «Вверх», опубликовал на своем YouTube-канале фанатский реалистичный трейлер Hollow Knight: Silksong.

По его словам, у него уже нет сил ждать выхода игры, поэтому решил скоротать время за этим роликом.

В трейлере главная героиня по имени Хорнет попадает в гигантский зал, в котором находит разбитую маску протагониста оригинальной игры, после чего на сцену выходит грязевой монстр с щупальцами.

Когда выйдет Hollow Knight: Silksong, неизвестно. Об игре не было новостей больше года.