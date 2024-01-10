Чайна Мьевиль и Киану Ривз выпустят совместный фантастический роман

Актёр Киану Ривз («Джон Уик», «Матрица», Cyberpunk 2077) и британский писатель Чайна Мьевиль (трилогия «Бас-Лаг») анонсировали совместный роман The Book of Elsewhere. Действие книги развернётся в мире комиксов BRZRKR, придуманном Ривзом и Мэтом Киндтом. Серия из 12 выпусков, стартовавшая в издательстве Boom! в 2021 году, рассказывает о тысячелетнем квесте брутального бессмертного воина с внешностью Киану Ривза. Первый номер BRZRKR стал самым продаваемым комикс-дебютом за последние 25 лет.
Это невероятная возможность поработать вместе с одним из моих любимых писателей. Чайна сделал именно то, чего я ждал от него: предложил чёткую структуру истории и показал, как обыграть в ней мир, который я так сильно люблю. Я впечатлён его видением и с огромной честью влился в этот творческий процесс.
Киану Ривз
Бывает, что в самые лучшие игры мы играем с чужими игрушками. Это была огромная честь, огромный шок и радость, когда Киану позвал меня поиграть с ним. Но я и не думал, с какой щедростью он даст мне поэкспериментировать с вещами, над которыми так долго работал сам, и насколько он открыт для совместного творчества.
Чайна Мьевиль
Книга выйдет 23 июля в издательстве Del Ray. Кроме романа, по мотивам серии также готовится полнометражный фильм (угадайте, кто в главной роли) и аниме-сериал на Netflix.
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Он же подарил внешность главному герою.
Netflix снимет фильм и аниме-серил по комиксу BRZRKR Киану Ривза. С участием Киану Ривза
Оригинальная история описывается как «брутальная эпическая сага о 80 000-летней борьбе бессмертного воина».
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