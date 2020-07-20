В октябре выйдет первый номер комикса BRZRKR от Киану Ривза

Boom! Studios выпустит фантастический комикс BRZRKR, сценарий для которого написал Киану Ривз вместе c автором MIND MGMT Мэттом Киндтом. Более того, актер подарил внешность главному герою!

По словам Киану, комиксы оказали большое влияние на его творчества — он с детства их обожает.

В центре сюжета — полубог Берцеркер, веками скитающийся по земле. В настоящее время он работает на правительство США, чтобы выполнять секретные и чрезвычайно опасные для обычных людей миссии. В обмен на это герой надеется узнать, как покончить со своим существованием.

В интервью USA Today актер отметил, что не против сыграть протагониста, если когда-нибудь зайдет речь об экранизации комикса.

Вместе с Ривзом над BRZRKR работают художник Алессандро Витти («Секретные войны»), колорист Билл Крэбтри («Шестой пистолет») и художник обложек Рафаэль Грампа (The Unexpected).

Первый из двенадцати выпусков выйдет в октябре.