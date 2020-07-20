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    В октябре выйдет первый номер комикса BRZRKR от Киану Ривза

    20 июля 2020
    Дмитрий Кинский
    20.07.2020
    816
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    Boom! Studios выпустит фантастический комикс BRZRKR, сценарий для которого написал Киану Ривз вместе c автором MIND MGMT Мэттом Киндтом. Более того, актер подарил внешность главному герою!

    По словам Киану, комиксы оказали большое влияние на его творчества — он с детства их обожает.

    В центре сюжета — полубог Берцеркер, веками скитающийся по земле. В настоящее время он работает на правительство США, чтобы выполнять секретные и чрезвычайно опасные для обычных людей миссии. В обмен на это герой надеется узнать, как покончить со своим существованием.

    В интервью USA Today актер отметил, что не против сыграть протагониста, если когда-нибудь зайдет речь об экранизации комикса.

    Вместе с Ривзом над BRZRKR работают художник Алессандро Витти («Секретные войны»), колорист Билл Крэбтри («Шестой пистолет») и художник обложек Рафаэль Грампа (The Unexpected).

    Первый из двенадцати выпусков выйдет в октябре.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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