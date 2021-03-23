Netflix снимет фильм и аниме-серил по комиксу BRZRKR Киану Ривза. С участием Киану Ривза

Больше Киану Ривза богу Киану Ривза!

Netflix приобрёл права на недавний хит издательства Boom! Studios — комикс, авторами которого выступили сам актёр (он придумал концепт и сюжет) и сценарист Мэтт Киндт.

Сервис собирается экранизировать комикс при участии Ривза. И не просто экранизировать — в работу запущены фильм и анимационный сериал-ответвление. Ривз сыграет главного героя, озвучит своего персонажа в аниме-сериале и выступит продюсером обоих проектов.

Первоисточник описывается как «брутальная эпическая сага о бессмертном воине, который тысячелетиями ведёт свою битву сквозь века». Главный герой, боец по имени Б, пытается узнать о себе всю правду, и сейчас он стал работать на правительство США, получая задания, слишком опасные и жестокие для кого-то ещё. Взамен у него появился шанс раскрыть тайну своего существования… и быть может положить ему конец.