    3
    Новости

    Netflix снимет фильм и аниме-серил по комиксу BRZRKR Киану Ривза. С участием Киану Ривза

    23 марта 2021
    Кот-император
    23.03.2021
    547
    0 минут на чтение
    Netflix снимет фильм и аниме-серил по комиксу BRZRKR Киану Ривза. С участием Киану Ривза

    Больше Киану Ривза богу Киану Ривза!

    Netflix приобрёл права на недавний хит издательства Boom! Studios — комикс, авторами которого выступили сам актёр (он придумал концепт и сюжет) и сценарист Мэтт Киндт.

    Сервис собирается экранизировать комикс при участии Ривза. И не просто экранизировать — в работу запущены фильм и анимационный сериал-ответвление. Ривз сыграет главного героя, озвучит своего персонажа в аниме-сериале и выступит продюсером обоих проектов.

    Первоисточник описывается как «брутальная эпическая сага о бессмертном воине, который тысячелетиями ведёт свою битву сквозь века». Главный герой, боец по имени Б, пытается узнать о себе всю правду, и сейчас он стал работать на правительство США, получая задания, слишком опасные и жестокие для кого-то ещё. Взамен у него появился шанс раскрыть тайну своего существования… и быть может положить ему конец.

    Фильм адаптирует комикс из 12 выпусков, а аниме-сериал сосредоточится на других элементах вселенной.

    Оригинал вызвал широкий интерес аудитории. На Kickstarter проект собрал чуть меньше полутора миллионов долларов, а по данным издательства, в продажу ушли 615 тысяч копий номеров.

    По всей видимости, Netflix будет развивать вселенную BRZRKR так же, как и «Армию мертвецов» Зака Снайдера, для которой тоже заказан аниме-сериал.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Авторские сборники от прославленных фантастов 6
    0
    2248
    Что почитать: авторские сборники от известных фантастов

    Книги для поклонников малой формы.

    7 лучших игр про черепашек-ниндзя. Им почти всем под 30 лет! 7
    0
    50457
    7 лучших игр про черепашек-ниндзя. Им почти всем под 30 лет!

    Готовится к выходу Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge!

    Видео: обзор первобытной настолки «Палео»
    0
    116866
    Видео: обзор первобытной настолки «Палео»

    Новый ролик от Hobby World.

    Анонс стрима: 25 марта проведёт онлайн-интервью с писателем Кристофером Руоккио
    0
    104457
    Анонс стрима: 25 марта проведём онлайн-интервью с писателем Кристофером Руоккио

    Говорить с автором «Империи тишины» и «Ревущей тьмы» будет Дмитрий Злотницкий.

    «Жизнь и страдания господина Бранте». Какой получилась хардкорная нарративная ролевая игра? 7
    0
    107488
    «Жизнь и страдания господина Бранте». Какой получилась хардкорная нарративная ролевая игра?

    Корни этой компьютерной визуальной новеллы растут из серии полевых ролевых игр.

    Читаем книгу «Дженнифер Морг» Чарльза Стросса: смесь бондианы и мифов Ктулху
    0
    116522
    Читаем книгу «Дженнифер Морг» Чарльза Стросса: смесь бондианы и мифов Ктулху

    В прошлый раз Боб предотвратил прорыв измерения в наш мир, а теперь ему предстоит столкнуться со зловещей подводной расой.

    «Сокол и Зимний солдат», 1 сезон, 1 серия: первые впечатления 2
    0
    152742
    «Сокол и Зимний солдат», 1 сезон, 1 серия: первые впечатления

    Даже супергероям непросто в повседневной жизни.

    Крис Вудинг «Пламенный клинок»
    0
    168062
    Крис Вудинг «Пламенный клинок»: фэнтези по канонам тридцатилетней давности

    Роман совсем не похож на другие книги Вудинга, но цепляет своими героями.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить