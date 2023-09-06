«Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» получат видеоигровой спин-офф

Даг Розен из Paramount рассказал, что в производстве находится игра во вселенной «Черепашек-ниндзя: Погром мутантов».

Издателем выступает Outright Games, которая часто выпускает игры по фильмам. А вот какая студия занимается непосредственно разработкой, не уточняется.

Сюжет игры развернется через несколько месяцев после событий мультфильма. Розен обещает, что в истории появятся знакомые фанатам франшизы персонажи. Визуал тайтла, кстати, будет выполнен в том же стиле, что и оригинальная картина.

Релиз состоится в 2024 году — на ПК и консолях.