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    Что почитать: «Мстительница» Рейнольдса, сборник Финнея и детективный триллер на Марсе

    29 июня 2020
    Кот-император
    29.06.2020
    8008
    2 минут на чтение

    Начнём неделю с очередного выпуска рубрики «Что почитать» — с анонсами сразу трёх издателей. «Азбука» наконец-то показала русскоязычную обложку «Мстительницы» Аластера Рейнольдса, fanzon подготовил книгу нового автора про расследование на Марсе, а АСТ перевыпускает классику в лице Финнея. Выбирайте, что по душе!

    С. Дж. Морден
    «Билет в один конец»

    Что почитать: «Мстительница» Рейнольдса, сборник Финнея и детективный триллер на Марсе 1

    fanzon представляет обложку научно-фантастического детективного триллера «Билет в один конец» от Саймона Мордена — астронома и кандидата наук в области геологии, планетарной геофизики и ракетной техники. Книга выйдет в серии «Наш выбор». Второй том дилогии, «Билет в никуда», издательство также сразу приобрело и уже перевело.

    Бывший архитектор Фрэнк Киттридж отбывает пожизненное наказание за убийство дилера, продававшего наркотики его сыну. Поэтому, когда ему предлагает сделку частная космическая компания, владеющая тюрьмой, он соглашается.

    Он был выбран, чтобы помочь построить первую постоянную базу на Марсе. К сожалению, его товарищи так же виновны в своих преступлениях, как и он, и ему придется научиться доверять им, если они хотят добиться успеха.

    По мере того, как заключенные ведут работы на пустынном и замерзшем Марсе, аварии множатся. Пока Фрэнк не начинает подозревать, что это не несчастные случаи.

    Среди них есть убийца, и все они — подозреваемые.

    Выход намечен на август.

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    Джек Финней
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    Что почитать: «Мстительница» Рейнольдса, сборник Финнея и детективный триллер на Марсе 2

    АСТ в серии «Мастера фантазии» готовит сборник фантастика Джека Финнея (1911-1995), писавшего о самых разных эпохах. В книгу вошли роман «Меж двух времён» и рассказы.

    Главное произведение писателя — «Меж двух времён» — выдержало огромное количество переизданий практически на всех языках мира. Автору удалось описать Нью-Йорк столетней давности с большой достоверностью и вниманием к деталям, точнейшей «привязкой к местности». Финней успешно работал и в других жанрах: детективы, триллеры. «Вторжение похитителей тел» — роман о зловещих инопланетянах – тоже стал легендарным и экранизировался несколько раз. А один из рассказов Финнея даже послужил основой нью-йоркской городской легенды. История о сбитом на Таймс-сквер человеке, в карманах которого нашли письмо из 1876 года, быстро распространилась и цитировалась в сотнях книг и статей как доказательство реальности перемещений во времени.

    Первоначально книгу планировали выпустить в июне, ждём на прилавках в ближайшее время.

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    Аластер Рейнольдс
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    Что почитать: «Мстительница» Рейнольдса, сборник Финнея и детективный триллер на Марсе 3

    «Азбука» наконец-то показала обложку русскоязычного издания — от художника Сергея Шикина. Книгу перевела Наталия Осояну, её размышления о переводе некоторых терминов можно почитать на сайте «Лаборатории фантастики». Это первый том трилогии.

    Галактика видела, как рождаются и гибнут великие империи, как разрушаются и переделываются планеты. От её процветающих миров человечество унаследовало лишь руины, и теперь оно вынуждено строить собственную цивилизацию из обломков чужих.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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