Что почитать: новый Лю Цысинь и восьмой том «Малазана» Эриксона

Издательство «Эксмо» и импринт fanzon подготовили тяжёлую артиллерию — восьмое сказание эпического тёмного фэнтези «Малазанская книга павших» Стивена Эриксона. Ну а любителей китайской научной фантастики ждёт новый роман Лю Цысиня.

Лю Цысинь

Эпоха Cверхновой

Книгу традиционно выпустят в серии «Sci-Fi Universe. Лучшая новая НФ». Это не совсем новый роман — автор написал его в 1989-м, а опубликовали книгу только в 2003-м. Издали на английском в 2019-м. Перевод с английского.

Мир больше никогда не будет прежним. Беспрецедентное и грандиозное историческое событие — вспышка Сверхновой, начало отсчет новой эпохи. Излучение звезды убьет всех взрослых старше 13 лет в течение года. Возможно ли за такой короткий срок подготовить детей к самостоятельной жизни? Каким будет новый мир? Взрослые всегда ассоциировали детство с добротой и миролюбивостью. Однако они даже представить себе не могли, что меньше чем через год после начала Эпохи сверхновой мир детей окажется ввергнут в пучину новой мировой войны.

Выход намечен на октябрь.

Читайте также Лю Цысинь, автор «Задачи трёх тел», — о китайской фантастике и не только Лю Цысиня называют одним из трёх «генералов» китайской НФ. Автор трилогии «Задача трёх тел» рассказал, как видится фантастика из Китая. Между прочим, это первое интервью китайского фантаста на русском.

Стивен Эриксон

Малазанская книга павших. Сказание восьмое: Дань псам

А «Эксмо» в серии «Чёрная Fantasy» издаёт восьмое сказание «Малазана» — «Дань псам». Книга будет выходить в двух томах.

В Даруджистане, городе Голубого Огня, говорят, что любовь и смерть придут, танцуя. Страшные предзнаменования являются на ночных улицах, словно демоны теней. Убийцы из Гильдии прячутся в аллеях, но и они всего лишь жертвы. Тираны играют по правилам, которые диктует скрытый владыка. Барды поют о трагедиях, но вой Псов все ближе и ближе. А в далеком городе Черного Коралла, где правит Сын Тьмы – Аномандр Рейк, пробуждается зло, жаждущее мести. Похоже, Смерть действительно вот-вот придет, танцуя… Захватывающий роман о войне, интригах, темной и неконтролируемой магии. Новая глава в монументальной саге Стивена Эриксона.

В конце октября выходит первый том, в начале ноября — второй.