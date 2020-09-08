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    Что почитать: новый Лю Цысинь и восьмой том «Малазана» Эриксона

    8 сентября 2020
    Кот-император
    08.09.2020
    1029
    1 минута на чтение

    Издательство «Эксмо» и импринт fanzon подготовили тяжёлую артиллерию — восьмое сказание эпического тёмного фэнтези «Малазанская книга павших» Стивена Эриксона. Ну а любителей китайской научной фантастики ждёт новый роман Лю Цысиня.

    Лю Цысинь
    Эпоха Cверхновой

    Что почитать: новый Лю Цысинь и восьмой том «Малазана» Эриксона 1

    Книгу традиционно выпустят в серии «Sci-Fi Universe. Лучшая новая НФ». Это не совсем новый роман — автор написал его в 1989-м, а опубликовали книгу только в 2003-м. Издали на английском в 2019-м. Перевод с английского.

    Мир больше никогда не будет прежним. Беспрецедентное и грандиозное историческое событие — вспышка Сверхновой, начало отсчет новой эпохи. Излучение звезды убьет всех взрослых старше 13 лет в течение года.

    Возможно ли за такой короткий срок подготовить детей к самостоятельной жизни? Каким будет новый мир?

    Взрослые всегда ассоциировали детство с добротой и миролюбивостью. Однако они даже представить себе не могли, что меньше чем через год после начала Эпохи сверхновой мир детей окажется ввергнут в пучину новой мировой войны.

    Выход намечен на октябрь.

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    Стивен Эриксон
    Малазанская книга павших. Сказание восьмое: Дань псам

    Что почитать: новый Лю Цысинь и восьмой том «Малазана» Эриксона 2 Что почитать: новый Лю Цысинь и восьмой том «Малазана» Эриксона 3

    А «Эксмо» в серии «Чёрная Fantasy» издаёт восьмое сказание «Малазана» — «Дань псам». Книга будет выходить в двух томах.

    В Даруджистане, городе Голубого Огня, говорят, что любовь и смерть придут, танцуя. Страшные предзнаменования являются на ночных улицах, словно демоны теней. Убийцы из Гильдии прячутся в аллеях, но и они всего лишь жертвы. Тираны играют по правилам, которые диктует скрытый владыка. Барды поют о трагедиях, но вой Псов все ближе и ближе. А в далеком городе Черного Коралла, где правит Сын Тьмы – Аномандр Рейк, пробуждается зло, жаждущее мести. Похоже, Смерть действительно вот-вот придет, танцуя…

    Захватывающий роман о войне, интригах, темной и неконтролируемой магии. Новая глава в монументальной саге Стивена Эриксона.

    В конце октября выходит первый том, в начале ноября — второй.

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    Рассказываем про цикл «Малазанская книга Павших» Стивена Эриксона и его яркий, живой, увлекательный, завораживающий мир, наполненный самыми разнообразными событиями.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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