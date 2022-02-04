    3
    Новости

    Что почитать: переиздание «Держи марку!» Терри Пратчетта и реконструированный роман Хайнлайна

    4 февраля 2022
    04.02.2022
    816
    1 минута на чтение

    В рубрику «Что почитать» заглядывает неожиданный роман Роберта Хайнлайна (ранее публиковавшийся) и красивое переиздание «Держи марку!» Терри Пратчетта. Что выберете?

    Роберт Хайнлайн
    Погоня за панкерой

    Что почитать: переиздание «Держи марку!» Терри Пратчетта и новый роман Хайнлайна 1

    На русском впервые публикуется удивительный роман Роберта Хайнлайна, о публикации которого стало известно лишь в 2019 году, заметно после смерти классика. «Погоня за Панкерой» — реконструированный из фрагментов роман, действие которого разворачивается будто бы в параллельной вселенной относительно «Числа зверя». При этом первая треть действительно напоминает «Число зверя», а потом повествование меняется.

    Впервые на русском языке публикуется роман классика научной фантастики Роберта Хайнлайна «Погоня за панкерой». Земля под угрозой инопланетного вторжения. Только четыре человека знают об этом и могут предотвратить трагедию. Но герои попадают в ловушку зловещих инопланетян и у них остается единственный способ уйти от погони — покинуть этот план бытия на своей космической яхте и оказаться в параллельных вселенных, созданных талантливыми фантастами Эдгаром Райсом Берроузом, Фрэнком Баумом и отцом космической оперы Э. Э. «Доком» Смитом.

    Релиз запланирован на апрель.

    Читайте также

    Гражданин галактики: Роберт Хайнлайн

    Гражданин галактики: Роберт Хайнлайн

     Михаил Попов |  07.07.2016

    Герой этой статьи — солдат, шахтер, политик, нудист, философ, милитарист и просто хороший писатель.

    Терри Пратчетт
    Держи марку!

    Что почитать: переиздание «Держи марку!» Терри Пратчетта и новый роман Хайнлайна 2

    Однажды к мошеннику Мойсту фон Липвигу явился ангел и предложил ему потрясающий выбор: либо смерть, либо работа на Почтамте славного города Анк-Морпорк.

    Мелочи вроде той, что четыре предыдущих почтмейстера умерли ужасной смертью, ангел не упомянул.
    Теперь главная задача Мойста — возродить Почтамт. Вторая задача — неплохо бы выжить.

    Но Почтамт, конечно, важнее.

    Художник — Полина Граф. В таком оформлении планируется вся трилогия про фон Липвига. Это альтернатива другим изданиям. Выходит в марте.

    Читайте также

    Записи не найдены

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    1
    0
    14049
    Какие новые сериалы смотреть в феврале 2022?

    Комедия о похождениях зомби-преступника, мультсериалы по видеоиграм и история про очередной маленький городок с чертовщинкой.

    Обсуждаем наиболее яркие видеоигры 2021 года в 45-м выпуске подкаста
    0
    40949
    Обсуждаем наиболее яркие видеоигры 2021 года в 45-м выпуске подкаста

    Не только лучшие, но и худшие!

    Открывающие титры первой части «Этерны»
    0
    23297
    Магия, боги и нежить «Отблесков Этерны»

    Сверхъестественные элементы цикла Веры Камши.

    Мир фантастики №219 (февраль 2022) 2
    0
    40083
    Мир фантастики №219 (февраль 2022)

    Итоги 2021 года и романтика во всех проявлениях.

    Какие фильмы посмотреть в феврале 2022? Луна, секс и роботы 2
    0
    76990
    Какие фильмы посмотреть в феврале 2022? Луна, секс и роботы

    Главные фильмы февраля: экранизация Uncharted, аниме про Женщину-кошку и восстание машин от режиссёра «Амели».

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки февраля 2022 17
    0
    85741
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки февраля 2022

    Фантастические книги последнего месяца зимы: от знаменитого сянься до красочного артбука о культуре троллей. 

    «Книга Бобы Фетта». Глава 6 «Из пустыни пришёл незнакомец» — рекап со спойлерами! 2
    0
    115088
    «Книга Бобы Фетта», 6-я серия «Из пустыни пришёл незнакомец» — рекап со спойлерами!

    А при чём тут Боба Фетт?

    1
    0
    124882
    Обзор Dying Light 2: Stay Human. Постапокалипсис 2077

    Хорошая игра с открытым миром, но плохая Dying Light.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить