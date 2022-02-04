Что почитать: переиздание «Держи марку!» Терри Пратчетта и реконструированный роман Хайнлайна

В рубрику «Что почитать» заглядывает неожиданный роман Роберта Хайнлайна (ранее публиковавшийся) и красивое переиздание «Держи марку!» Терри Пратчетта. Что выберете?

Роберт Хайнлайн

Погоня за панкерой

На русском впервые публикуется удивительный роман Роберта Хайнлайна, о публикации которого стало известно лишь в 2019 году, заметно после смерти классика. «Погоня за Панкерой» — реконструированный из фрагментов роман, действие которого разворачивается будто бы в параллельной вселенной относительно «Числа зверя». При этом первая треть действительно напоминает «Число зверя», а потом повествование меняется.

Впервые на русском языке публикуется роман классика научной фантастики Роберта Хайнлайна «Погоня за панкерой». Земля под угрозой инопланетного вторжения. Только четыре человека знают об этом и могут предотвратить трагедию. Но герои попадают в ловушку зловещих инопланетян и у них остается единственный способ уйти от погони — покинуть этот план бытия на своей космической яхте и оказаться в параллельных вселенных, созданных талантливыми фантастами Эдгаром Райсом Берроузом, Фрэнком Баумом и отцом космической оперы Э. Э. «Доком» Смитом.

Релиз запланирован на апрель.

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Терри Пратчетт

Держи марку!

Однажды к мошеннику Мойсту фон Липвигу явился ангел и предложил ему потрясающий выбор: либо смерть, либо работа на Почтамте славного города Анк-Морпорк. Мелочи вроде той, что четыре предыдущих почтмейстера умерли ужасной смертью, ангел не упомянул.

Теперь главная задача Мойста — возродить Почтамт. Вторая задача — неплохо бы выжить. Но Почтамт, конечно, важнее.

Художник — Полина Граф. В таком оформлении планируется вся трилогия про фон Липвига. Это альтернатива другим изданиям. Выходит в марте.