Что почитать: переиздание «Криптономикона» Стивенсона и омнибус «Караул Смерти» по Warhammer 40,000

К нам снова заглядывает рубрика «Что почитать». В этот раз обратили внимание на внушительное переиздание «Криптономикона» Нила Стивенсона и омнибус «Караул Смерти» по Warhammer 40,000.
Стив Паркер, Иэн Сент-Мартин и Джастин Д. Хилл
Караул Смерти
Омнибус вышел объёмом в 1328 страниц! В него вошли три романа и больше десятка рассказов.
Караульные Смерти — отборные воины. Их призывают из множества орденов Адептус Астартес и дают однозначное поручение: искоренять всех ксеносов, угрожающих Империуму. Собранные в истребительные команды и снаряженные для выполнения любых задач во всевозможных условиях, они мастерски охотятся на чужаков. Никому не сравниться с ними в верности делу или во владении жестоким искусством уничтожения ксеносов! В этот омнибус, переполненный боевыми сценами, вошли три романа Стива Паркера, Иэна Сент-Мартина и Джастина Д. Хилла, а также больше десятка самых лучших рассказов об элитных космодесантниках, борющихся с чужаками.
Полный состав
- Стив Паркер. «Охота за головой» (рассказ)
- Стив Паркер. «Раскопанное» (рассказ)
- Стив Паркер. «Караул Смерти» (роман)
- Энди Чемберс. «Охотники на чужаков» (рассказ)
- Крис Райт. «Оникс» (рассказ)
- Ник Кайм. «Дух машины» (рассказ)
- Иэн Сент-Мартин. «Ветер Мечей» (рассказ)
- Иэн Сент-Мартин. «Война Криптмана» (роман)
- Брэйден Кэмпбелл. «Терзай-крушила» (рассказ)
- Бен Каунтер. «Оружейник» (рассказ)
- Дэвид Аннандейл. «Ворагонский острог» (рассказ)
- Джастин Д. Хилл. «Шторм в Дамокловом заливе» (роман)
- Энди Кларк. «Белая мгла» (рассказ)
- Гэв Торп. «Задача: Уничтожить» (микрорассказ)
- Энтони Рейнольдс. «Бесконечная сцена» (рассказ)
Уже в продаже.
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Нил Стивенсон
Криптономикон
Объём — 848 страниц.
В период Второй мировой войны молодой математический гений Лоуренс Уотерхаус участвует во взломе немецких шифровальных систем. В наше время его внук Рэнди, компьютерный хакер, помогает построить автономную «гавань данных» в Юго-Восточной Азии. Судьба внука связана с работой деда, с международным заговором, который может принести миру кабалу нового тоталитаризма.
Иногда веселый, плотно набитый информацией на самые разные темы, от криптоанализа и хакерства до поиска сокровищ, этот роман — настоящий современный эпос. С одной стороны — удивительный, совершенно оригинальный портрет эпохи военного времени. С другой — провокационное размышление о том, как наука и техника помогают формировать—и изменять—ход человеческой истории. Произведение большой эрудиции и столь же большой творческой силы, оно является—и останется—одним из значительных литературных достижений современной эпохи.
Выходит в октябре.
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