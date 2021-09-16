Что почитать: переиздание «Криптономикона» Стивенсона и омнибус «Караул Смерти» по Warhammer 40,000

К нам снова заглядывает рубрика «Что почитать». В этот раз обратили внимание на внушительное переиздание «Криптономикона» Нила Стивенсона и омнибус «Караул Смерти» по Warhammer 40,000.

Стив Паркер, Иэн Сент-Мартин и Джастин Д. Хилл

Караул Смерти

Омнибус вышел объёмом в 1328 страниц! В него вошли три романа и больше десятка рассказов.

Караульные Смерти — отборные воины. Их призывают из множества орденов Адептус Астартес и дают однозначное поручение: искоренять всех ксеносов, угрожающих Империуму. Собранные в истребительные команды и снаряженные для выполнения любых задач во всевозможных условиях, они мастерски охотятся на чужаков. Никому не сравниться с ними в верности делу или во владении жестоким искусством уничтожения ксеносов! В этот омнибус, переполненный боевыми сценами, вошли три романа Стива Паркера, Иэна Сент-Мартина и Джастина Д. Хилла, а также больше десятка самых лучших рассказов об элитных космодесантниках, борющихся с чужаками.

Полный состав

Стив Паркер. «Охота за головой» (рассказ)

Стив Паркер. «Раскопанное» (рассказ)

Стив Паркер. «Караул Смерти» (роман)

Энди Чемберс. «Охотники на чужаков» (рассказ)

Крис Райт. «Оникс» (рассказ)

Ник Кайм. «Дух машины» (рассказ)

Иэн Сент-Мартин. «Ветер Мечей» (рассказ)

Иэн Сент-Мартин. «Война Криптмана» (роман)

Брэйден Кэмпбелл. «Терзай-крушила» (рассказ)

Бен Каунтер. «Оружейник» (рассказ)

Дэвид Аннандейл. «Ворагонский острог» (рассказ)

Джастин Д. Хилл. «Шторм в Дамокловом заливе» (роман)

Энди Кларк. «Белая мгла» (рассказ)

Гэв Торп. «Задача: Уничтожить» (микрорассказ)

Энтони Рейнольдс. «Бесконечная сцена» (рассказ)

Уже в продаже.

Нил Стивенсон

Криптономикон

Объём — 848 страниц.

В период Второй мировой войны молодой математический гений Лоуренс Уотерхаус участвует во взломе немецких шифровальных систем. В наше время его внук Рэнди, компьютерный хакер, помогает построить автономную «гавань данных» в Юго-Восточной Азии. Судьба внука связана с работой деда, с международным заговором, который может принести миру кабалу нового тоталитаризма. Иногда веселый, плотно набитый информацией на самые разные темы, от криптоанализа и хакерства до поиска сокровищ, этот роман — настоящий современный эпос. С одной стороны — удивительный, совершенно оригинальный портрет эпохи военного времени. С другой — провокационное размышление о том, как наука и техника помогают формировать—и изменять—ход человеческой истории. Произведение большой эрудиции и столь же большой творческой силы, оно является—и останется—одним из значительных литературных достижений современной эпохи.

Выходит в октябре.