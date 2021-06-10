    3
    Новости

    Что почитать: романы Тома Пиккирилли и «Иерусалим правит» Майкла Муркока

    10 июня 2021
    10.06.2021
    516
    1 минута на чтение

    Сегодня в рубрике «Что почитать» несколько анонсов. Во-первых, вышла книга «Иерусалим правит» Майкла Муркока. Во-вторых, издательство «Астрель-СПб» взялось за перевод культовых романов Тома Пиккирилли.

    A Choir of Ill Children и November Mourns
    Том Пиккирилли

    Издательство «Астрель-СПб» выпустит на русском языке два культовых романа Тома Пиккирилли под одной обложкой — A Choir of Ill Children и November Mourns.

    A Choir of Ill Children — это история городка Кингдом Кам, затерянного в болотах, гниющего поселения. После исчезновения матери и самоубийства отца Томасу приходится самому заботится о своих трех братьях, сросшихся тройняшках, у которых раздельные тела, но общий мозг. А еще его семья владеет единственной фабрикой в городе, и он по сути самый богатый житель Кингдом Кам. Его боятся и уважают. Но этот город преследуют несчастья, в болотах вокруг него происходит что-то злое, а на его улицах появился убийца.

    November Mourns переносит нас в другой южный штат, но на этот раз горы, в атмосферу поздней осени, в маленький городок Мун Ран Холлоу. Два года назад Шэд Дженкинс сел в тюрьму, он защищал собственную сестру и превысил допустимую самооборону. Теперь он возвращается домой, и выясняет, что сестра мертва. Никто не знает, что с ней случилось, и почему ее тело было найдено на проселочной дороге, ведущей к ущелью, куда когда-то приносили тех, кто умирал от желтой лихорадки.

    «Иерусалим правит»
    Майкл Муркок

    А издательство «Фантастика» объявило о выходе третьей книги в квадарологии фантастических романов о полковнике Пьяте — «Иерусалим правит» Майкла Муркока.

    Полковник Пьят мечтает и планирует свой путь из Нью-Йорка в Голливуд, из Каира в Марракеш, от культового успеха до нижних пределов сексуальной деградации, проживая ошибки и разочарования жизни, проходя через худшие кошмары столетия. В этом романе Муркок из жизни Пьята сделал эпическое и комичное приключение.

    Читайте также

    Что почитать: шестой том «Колеса времени» и омнибус «Готрек и Феликс» по Warhammer Fantasy

    Что почитать: шестой том «Колеса времени» и омнибус «Готрек и Феликс» по Warhammer Fantasy

     Кот-император |  07.06.2021

    Обе книги уже находятся в печати и запланированы на июль.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    «Локи», серия 1: Мультивселенная должна быть уничтожена! 5
    0
    3099
    «Локи», серия 1: Мультивселенная должна быть уничтожена!

    Первая серия немного неспешная, но какие интересные темы поднимает! И, конечно, это бенефис Тома Хиддлстона.

    Настольные игры: новинки июня 2021 24
    0
    10691
    Настольные игры: новинки июня 2021

    Мы наконец сможем поиграть в самую премированную новинку прошлого года — «Руины острова Арнак», а также посетить пустынную планету Арракис,  мрачную вселенную игры Bloodborne и космос с командой звездолёта «Бибоп».

    Натали Портман 5
    0
    56700
    Натали Портман: матерь джедаев, леди Тор и спасительница планеты

    Мы видели её в церемониальных одеждах королевы Падме Амидалы, бритой наголо революционеркой в «V — значит вендетта», дочерью президента в «Марс атакует!» и возлюбленной скандинавского бога в «Торе».

    Локи из Marvel: гендерфлюид, герой и кандидат. Как менялся бог обмана в комиксах
    0
    68793
    Локи из Marvel: гендерфлюид, герой и кандидат. Как менялся бог обмана в комиксах

    В комиксах он бывал женщиной и мужчиной, героем и злодеем, юношей и старцем, правителем Земли и кандидатом в президенты. 

    Обзор «Ratchet & Clank: Сквозь миры». Зверьки, доставляющие радость 8
    0
    119530
    Обзор «Ratchet & Clank: Сквозь миры». Зверьки, доставляющие радость

    Приключения ломбакса выходят на новый технологический уровень.

    10 интересных комиксов весны 2021-го: фантастика, фэнтези, мистика 10
    0
    139547
    10 интересных комиксов весны 2021: фантастика, фэнтези, мистика

    Увертюра к «Песочному человеку», продолжение кровавого «Реквиема», первое явление невероятной Адели на русском и ещё один фрагмент к сюжетной мозаике Life is Strange.

    Аластер Рейнольдс «Черные паруса»
    0
    131066
    Аластер Рейнольдс «Чёрные паруса»: нелёгкий путь космических пиратов

    Вторая часть трилогии — бодрое приключение с убийствами, шантажом и перестрелками.

    Какие фильмы посмотреть онлайн в июне 2021? Бэтмен, бессонница и бесконечность 9
    0
    177928
    Какие фильмы посмотреть онлайн в июне 2021? Бэтмен, бессонница и бесконечность

    Возвращение Бэтмена и Сейлор Мун, забытый шедевр Джорджа Ромеро и американская история по версии авторов «ЛЕГО фильма».

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить