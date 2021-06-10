Что почитать: романы Тома Пиккирилли и «Иерусалим правит» Майкла Муркока

Сегодня в рубрике «Что почитать» несколько анонсов. Во-первых, вышла книга «Иерусалим правит» Майкла Муркока. Во-вторых, издательство «Астрель-СПб» взялось за перевод культовых романов Тома Пиккирилли.
A Choir of Ill Children и November Mourns
Том Пиккирилли
Издательство «Астрель-СПб» выпустит на русском языке два культовых романа Тома Пиккирилли под одной обложкой — A Choir of Ill Children и November Mourns.
A Choir of Ill Children — это история городка Кингдом Кам, затерянного в болотах, гниющего поселения. После исчезновения матери и самоубийства отца Томасу приходится самому заботится о своих трех братьях, сросшихся тройняшках, у которых раздельные тела, но общий мозг. А еще его семья владеет единственной фабрикой в городе, и он по сути самый богатый житель Кингдом Кам. Его боятся и уважают. Но этот город преследуют несчастья, в болотах вокруг него происходит что-то злое, а на его улицах появился убийца.
November Mourns переносит нас в другой южный штат, но на этот раз горы, в атмосферу поздней осени, в маленький городок Мун Ран Холлоу. Два года назад Шэд Дженкинс сел в тюрьму, он защищал собственную сестру и превысил допустимую самооборону. Теперь он возвращается домой, и выясняет, что сестра мертва. Никто не знает, что с ней случилось, и почему ее тело было найдено на проселочной дороге, ведущей к ущелью, куда когда-то приносили тех, кто умирал от желтой лихорадки.
«Иерусалим правит»
Майкл Муркок
А издательство «Фантастика» объявило о выходе третьей книги в квадарологии фантастических романов о полковнике Пьяте — «Иерусалим правит» Майкла Муркока.
Полковник Пьят мечтает и планирует свой путь из Нью-Йорка в Голливуд, из Каира в Марракеш, от культового успеха до нижних пределов сексуальной деградации, проживая ошибки и разочарования жизни, проходя через худшие кошмары столетия. В этом романе Муркок из жизни Пьята сделал эпическое и комичное приключение.
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Обе книги уже находятся в печати и запланированы на июль.
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