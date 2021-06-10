Что почитать: романы Тома Пиккирилли и «Иерусалим правит» Майкла Муркока

Сегодня в рубрике «Что почитать» несколько анонсов. Во-первых, вышла книга «Иерусалим правит» Майкла Муркока. Во-вторых, издательство «Астрель-СПб» взялось за перевод культовых романов Тома Пиккирилли.

Издательство «Астрель-СПб» выпустит на русском языке два культовых романа Тома Пиккирилли под одной обложкой — A Choir of Ill Children и November Mourns.

A Choir of Ill Children — это история городка Кингдом Кам, затерянного в болотах, гниющего поселения. После исчезновения матери и самоубийства отца Томасу приходится самому заботится о своих трех братьях, сросшихся тройняшках, у которых раздельные тела, но общий мозг. А еще его семья владеет единственной фабрикой в городе, и он по сути самый богатый житель Кингдом Кам. Его боятся и уважают. Но этот город преследуют несчастья, в болотах вокруг него происходит что-то злое, а на его улицах появился убийца.

November Mourns переносит нас в другой южный штат, но на этот раз горы, в атмосферу поздней осени, в маленький городок Мун Ран Холлоу. Два года назад Шэд Дженкинс сел в тюрьму, он защищал собственную сестру и превысил допустимую самооборону. Теперь он возвращается домой, и выясняет, что сестра мертва. Никто не знает, что с ней случилось, и почему ее тело было найдено на проселочной дороге, ведущей к ущелью, куда когда-то приносили тех, кто умирал от желтой лихорадки.