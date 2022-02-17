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    Что почитать: сборник повестей Наталии Осояну «Первая печать» и переиздание Малазана

    17 февраля 2022
    17.02.2022
    133
    1 минута на чтение

    В рубрику «Что почитать» врываются два долгожданных и обновлённых переиздания. У Наталии Осояну выходит сборник повестей «Первая печать». Ранее были изданы только две повести, а в новый сборник войдёт и третья — и вместе они образуют завершённый цикл. А «Азбука» отправила в печать «Сады Луны» — первый том «Малазанской книги павших».

    Стивен Эриксон
    Малазанская книга павших. Книга 1. Сады Луны

    Что почитать: сборник повестей Наталии Осояну «Первая печать» и переиздание Малазана

    Перевод Ефрема Лихтенштейна с новой редактурой. Обложка Марка Симонетти. В более отдалённых планах — все повести о Бошелене и Корбале в одном томе, а также в перспективе и в своё время — The Forge of Darkness и The God Is Not Willing.

    Тьма пала на некогда цветущий континент Генабакис. Могущественная Малазанская империя один за другим завоевывает Вольные города. Только два из них — Крепь и Даруджистан — еще остаются непокоренными. Но надолго ли им хватит сил сопротивляться? Да и сама империя, раздираемая внутренними противоречиями, стонет под властью жестокой императрицы Ласин. В небе висит Семя Луны — таинственная базальтовая крепость, о которой ходят самые невероятные слухи. Древняя магия противостоит боевому искусству. Коварные боги, наблюдая за смертными, ведут собственную игру. И предугадать исход противостояния абсолютно невозможно…

    Объём 736 страниц.

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     Юрий Перебаев |  06.03.2019

    Рассказываем про цикл «Малазанская книга Павших» Стивена Эриксона и его яркий, живой, увлекательный, завораживающий мир, наполненный самыми разнообразными событиями.

    Наталия Осояну
    Первая печать

    Что почитать: сборник повестей Наталии Осояну «Первая печать» и переиздание Малазана 1

    В сборник вошли три повести.

    Этот мир поделили между собой три народа: люди, дьюсы и фаэ. Всякая рукотворная вещь в нем пробуждается, если ее не сдерживать печатью, и всякая сущность, связанная с живой и неживой природой, может оказаться разумной, могущественной и весьма коварной. По его необъятным и опасным просторам странствует человек, чьи глаза и правая рука выглядят так, будто сделаны из золота. Он повсюду чужак, и его не боятся лишь те, кому нечего терять. Никто не в силах объяснить, притягивают ли странного путешественника неприятности, или же он притягивает их. Ему открыты все пути, он способен разгадать любую тайну и подобрать ключ к любому замку, пусть даже за это придется заплатить страданием.

    Его зовут Теймар Парцелл, и это — его история.

    Объём — 416 страниц.

    * * *

    Обе книги ждёт этой весной.

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