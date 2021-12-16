Что почитать: «Траун. Доминация», Кристофер Руоккио и Джон Уиндем

Перед Новым годом издательства продолжают бомбардировать анонсами книг, которые мы увидим уже только в 2022-м. В рубрике «Что почитать» у нас тут новая книга про Трауна из «Звёздных войн», третий том космической фантастики Кристофера Руоккио и сборник Джона Уиндема.

Тимоти Заун

Звёздные войны. Траун. Доминация. Высшее благо

fanzon продолжает выпускать серии книг по «Звёздным войнам». «Высшее благо» — второй том трилогии «Доминация», действие которой разворачивается в секторе чиссов, ещё до событий саги.

Во второй книге эпичной трилогии «Звёздные Войны. Траун. Доминация» Траун и его соратники вступают в гонку со временем, чтобы спасти Доминацию чиссов от неведомого врага. Недавние победы Трауна окутывают его имя шлейфом признания. Благодаря ему чиссы разбили захватчиков, а семья Митт приумножила свою славу, но истинная угроза для Доминации еще не искоренена. Враги чиссов не угрожают Доминации, не ставят ей ультиматумов и не собирают грозный флот на краю Хаоса. Их оружие замаскировано улыбками и щедротами: подарки раздаются без оглядки на стоимость, услуги оказываются безо всяких условий. Казалось бы, не связанные между собой события на другом краю Доминации грозят оказаться предвестниками ее краха. Без промедления взявшись за расследование, Траун и Флот экспансии и обороны раскрывают зловещую правду: вместо того чтобы вторгнуться в столичные города или перекрыть доступ к ресурсам Доминации, враг покусился на саму ее основу, намереваясь вбить клин между всеми Девятью правящими, а также Сорока великими семьями, стоящими на ступеньку ниже. Когда зависть и подозрительность сеют раздор между союзниками, каждому приходится выбирать, что для него важнее: безопасность семьи или спасение всей Доминации.

Книга поступит в продажу в феврале.

А вот как будут выглядеть иллюстрации с форзаца и нахзаца:

Кристофер Руоккио

Демон в белом

Издательство «Азбука» продолжает выпускать на русском языке космическую фантастику Руоккио — это уже третий том из его цикла «Пожиратель Солнца».

Без малого век Адриан Марло сражался с пришельцами — жестокими и воинственными сьельсинами, стремящимися уничтожить человечество. После громких побед его личность возвели в культ, и теперь министры Империи нашли способ избавиться от неугодного выскочки. Адриан отправляется на далекую планету, чтобы разыскать в секретных имперских архивах сведения о Тихих — полумифических существах, посылающих ему видения. Приходится спешить, ведь сьельсины под началом нового вождя перешли от беспорядочных набегов систематическому уничтожению опорных постов Империи. Враги лучше обучены, лучше вооружены, и ходят слухи, что у них появился новый необычный союзник. Адриан оказывается между молотом и наковальней: впереди ждет решающая битва, за спиной строит козни имперская знать.

Объём — 800 страниц. Выходит в январе.

Джон Уиндем

Кракен пробуждается. Паутина

Издательство АСТ в рамках серии «Фантастика: классика и современность» выпустит два романа Джона Уиндема под одной обложкой.

«Кракен пробуждается»: тревожные вести приходят с разных континентов: при загадочных обстоятельствах гибнут корабли, терпят бедствие научно-исследовательские экспедиции, причем в районах катастроф наблюдается активность неведомых летающих объектов. Что это — очередное столкновение международных политических сил или нечто более страшное? В ходе своего расследования журналист Майкл Ватсон обнаруживает угрозу, нависшую над всем человечеством.

«Паутина»: смерть любимой жены и дочери стала тяжким ударом для историка Делгрейнджа. Чтобы придать своей жизни хоть какой-то смысл, он решил участвовать в проекте лорда Фоксфилда, который приобрел остров в Тихом океане и вознамерился построить на нем идеальное государство — создать общество, независимое от какой бы то ни было политики и идеологии. И вот уже первые поселенцы с энтузиазмом высаживаются на земле, прекрасной, как райский сад. Но остров был оставлен аборигенами не просто так…