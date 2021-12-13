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    Что почитать: третий омнибус «Архивов Дрездена» и переиздание романа Тэда Уильямса

    13 декабря 2021
    13.12.2021
    408
    1 минута на чтение

    Сегодня в рубрику «Что почитать» попал третий омнибус «Архивов Дрездена» Джима Батчера и переиздание романа «Сердце того, что было утеряно» за авторством Тэда Уильямса.

    «Архивы Дрездена»
    Джим Батчер

    Черновик 937

    Издательство «Азбука» отправило в печать третий омнибус цикла «Архивы Дрездена» за авторством Джима Батчера, в который вошли шестой и седьмой романы — «Кровавые ритуалы» и «Барабаны зомби».

    Книга появится в продаже в январе 2022 года.

    Его зовут Гарри Блэкстоун Копперфилд Дрезден. Можете колдовать с этим именем — за последствия он не отвечает. Когда дела принимают странный оборот, когда то, чему положено хорониться во мраке, выползает на свет, когда никто больше не может помочь вам, звоните… Кому? Ему, Гарри Дрездену. Имя его есть в «Желтых страницах»…

    С вампирами у Гарри всегда были проблемы. А тут еще старый друг Дрездена вампир Томас просит его расследовать череду убийств кинозвезд, совершившихся на рабочей площадке прямо во время съемок. Но почему обычное вроде бы, не связанное с магией дело вызвало такой интерес в вампирских кругах Чикаго? Вот и Гарри в недоумении («Кровавые ритуалы»)…

    Маг и некромант Кеммлер, казненный за множество преступлений по приговору Белого Совета магов, хоть и предан законной смерти, но Слово его живет. И тот, кто первым доберется до манускрипта, который Кеммлер оставил миру, и совершит чудовищный ритуал, описанный в нем подробно, получит власть над мертвыми и живыми («Барабаны зомби»)…

    «Сердце того, что было утеряно»
    Тэд Уильямс

    В свою очередь, «Эксмо» анонсировало переиздание романа «Сердце того, что было утеряно» Тэда Уильямса. Выйти книга должна уже в феврале 2022 года.

    Добро пожаловать в Светлый Ард!

    В преддверии зимы норны, дети Сада, покидают земли смертных северян. В смятении отступают к старинной крепости Наккиге, которую будут защищать во имя королевы под предводительством генерала Суно’ку. Хикеда’я прожили здесь почти три тысячелетия, но гора – священный Пик Бурь – по-прежнему таит множество секретов, известных лишь Ордену Песни. В наполненной темным колдовством битве на краю мира, в самой неприятной из чужбин, сойдутся люди, кадавры, тени и Белые лисы. Безумие и смерть станет наградой захватчиков.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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